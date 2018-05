Mit Olympiasiegern und Weltmeistern den Reiz des Abenteuers spüren und abseits der Trampelpfade Action erleben – Reisetipps, die vor dem Muttertag am 13. Mai und dem Vatertag am 10. Juni Gold wert sind. Oder zum selbst schenken!

Skiheld Aksel Lund Svindal verschwitzt am Mountainbike, nach einer Tour über 80 Kilometer und 2.000 Höhenmeter – so kennen den Spitzensportler nur wenige. Der zweifache Olympia- und Gesamtweltcupsieger liebt es, in seiner Freizeit durch die norwegischen Nordmarka-Region zu biken. Dort liegen die Wurzeln seiner Karriere. „Die Wälder rund um Oslo kenne ich wie meine Westentasche“, erklärt der 35-Jährige. Erstmals gibt er nun exakt in diesen Gefilden den Reiseleiter und nimmt Gäste auf eine ausgedehnte Mountainbike-Tour mit, die mitten im puslierenden Oslo startet und durch die malerische Landschaft und viele Höhenmeter Norwegens führt. Ein Trip, der Ausdauer fordert, aber viele Insider-Tipps liefert. „Die Gäste lernen mich so kennen, wie ich bin – und ein paar Trainingsgeheimnisse verrate ich auch“, so Svindal.

Motocross-Action mit Matthias Walkner

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Wer gerne Vollgas gibt, kann das mit dem amtierenden Rallye-Dakar-Champion tun. In dem Offroad- Park X-Bowl Arena in Golling geht es drei Tage lang unter professioneller Anleitung durch Flussbette, Waldpassagen und Baumstammfelder. Die KTM-Modelle bieten genug Power, um das Adrenalin zu spüren und die eigenen Grenzen auszuloten. Entspannter geht es dann bei der Wanderung mit Matthias Walkner auf seinen Hausberg, den Schlenken zu. Die perfekte Gelegenheit, um sich Know-how vom Profi zu holen und Stories von der Rallye Dakar zu erfahren.

Auf einer Wellenlänge mit Sofia Mulanovich

© Red Bull

Surf & Chill mit der Weltmeisterin in Peru - girls only! Eine Woche lang lädt die Surferin in ihr privates Strandhaus, Sand und Wellen direkt vor der Haustür. Neun Surfsessions, Videostudium und ein persönlicher Fotograf sind Teil des Abenteuers. Die täglichen Yoga- und Chi-Kung-Sessions sind die ideale Möglichkeit loszulassen und das Leben zu genießen.

Ablegen mit Hagara & Steinacher

Leinen los in San Diego mit dem Red Bull Extreme Sailing Team. Das wird keine nette Ausfahrt, sondern eine Wettfahrt als offizielles Crew-Mitglied, bei der die Kraft der Elemente zu spüren sind. Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher laden zum Extrem-Sailing-Trip: "Die Teilnehmer erleben Segelsport pur: Am Boot arbeiten sie Hand in Hand mit der Crew und sind von der Planung bis zum Feedback am Abend mittendrin statt nur dabei. Es warten Eindrücke, die sonst nur professionellen Seglern vorbehalten sind. Speed, Power und Adrenalin!" Außerdem bietet sich im VIP-Bereich die Gelegenheit für ein Meet & Greet mit allen Stars der Big-Boat-Szene sowie die Chance zum Fachsimpeln mit der Crew beim gemeinsamen Abendessen.

Atemlos beim Red Bull Air Race

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

In Budapest der Schwerkraft Lebewohl sagen. Rennaction und spektakuläre Manöver waren beim Red Bull Air Race bisher den Piloten vorbehalten. Jetzt gibt es die Gelegenheit an Bord einer "Extra 330LX"-Rennmaschine die G-Kräfte am eigenen Leib zu erleben. Zeit für den herrlichen Ausblick über Budapest bleibt dabei wenig, denn der Pilot wird mit atemberaubenden Manövern nicht nur seine Maschine, sondern auch den Puls seines Passagiers in die Höhe jagen.

Wer Lust auf diese Trips abseits des Alltäglichen bekommen hat, findet mehr Infos auf www.destination.redbull.com