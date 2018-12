Nettes zum Nikolo

Überlegen Sie auch jedes Jahr, wie Sie die Flut an Süßigkeiten im Nikolaussackerl vermeiden? Ich kehre dann immer wieder zur alten Tradition von Äpfeln, Nüssen, Mandelkernen zurück. Das Sackerl selbst zu füllen bietet die Möglichkeit, viele gesunde, süße Verlockungen hineinzugeben. Nüsse und Früchte sind ein absolutes Muss. Walnüsse und Mandeln sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und liefern wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Erdnüsse sind eine traditionelle Alternative für all jene, die keine Erdnussallergie haben. Äpfel, Orangen oder Mandarinen sind ein wahrer Vitaminstoß und eine gute Ergänzung. Trockenfrüchte - vor allem frische Datteln, Feigen, Dörrzwetschken oder Marillen - sind eine wunderbare Ergänzung.

Achten Sie jedoch beim Kauf darauf, dass sie nicht zusätzlich gezuckert oder geschwefelt sind. Trockenfrüchte helfen aber auch, die Leistungsfähigkeit in der Vorweihnachtszeit aufrechtzuerhalten. Sorgen sie doch für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Alternativ zum Schokonikolo können Sie einen Zwetschkenkrampus oder einen Lebkuchennikolaus einpacken. Wenn Sie meinen, es muss mehr in den Sack, so können Kleinigkeiten, etwa ein Buch, eine Einladung zum Eislaufen oder Kartenspiele, das Sackerl vollenden. Bleiben Sie sich dabei jedoch stets selbst treu. Wichtiger als jedes zusätzliche Geschenk ist jene Zeit, die Sie Ihren Kindern gerade zum Nikolau schenken.