Wenn der Woman Day vor der Tür steht (3. Oktober 2019) ist es für viele Österreicher der richtige Zeitpunkt, sich preiswert ein neues Paar Schuhe zu gönnen. Welche Modelle besonders modisch sind, haben wir zusammengefasst.

1. Filigrane Schnürstiefeletten

In diesem Herbst erhalten die klassischen Ankle Boots ein feminines Upgrade. Die neuen Trendschuhe kommen mit Absatz und wenig Sohle aus und wirken dank dünner Schnürbänder besonders filigran. Sie erinnern sogar ein wenig an Tanzschuhe – gerade auch wegen der Farbpalette: von beige bis babyblau ist alles mit dabei, daneben darf aber auch gerne zu Herbsttönen wie Rostbraun und Bordeauxrot gegriffen werden.

2. Combat-Boots

Combat Boots sind alles andere als dezent, kommen vorwiegend in dunklen Farben und mit ordentlich Plateau und grober Statement-Sohle. Getragen werden die derben Boots am besten im Stilbruch zu femininen Pieces wie Plisseeröcken oder Midi-Kleidern, sorgen aber auch mit Jeans als Stylingpartner für einen lässigen Look.

3. Cowboy-Boots

Früher als Modesünde verschrieen, gehören Cowboy-Boots inzwischen zum Dauerbrenner. Auch im Herbst zählen sie zu den größten Modetrends der Saison. Die klassischen Stiefel werden mit spitzer Schuhkappe, Ziernähten, abgeschrägten Blockabsatz und weitem Schaft, der bis weit über den Knöchel reicht, getragen

4. Ankle-Boots

Auch die klassischen Ankle-Boots dürfen im Herbst diesen Jahres wieder hervorgekramt werden. Wir tragen die schlichten Evergreens jetzt mit Blockabsatz, dünner Sohle und mittelhohem Schaft. Während die Form eher mit Zurückhaltung glänzt, darf es in puncto Farbe und Muster ruhig mal ein bisschen wilder werden.

5. Stiefel mit weitem Schaft

Wer lieber auf Stiefel setzt, kommt an diesem Trend nicht vorbei: Stiefel mit extraweitem Schaft. Die Lieblings-Teile der Fashionistas sehen durch ihre Form aus wie die XXL-Version der angesagten Cowboy-Boots: spitze Schuhkappe, angeschrägter Blockabsatz. Der einzige Unterschied zum Cowboy-Bootie ist die hohe und weite Beinpartie.

