Österreichs Davis-Cup-Team steht in der zweiten Runde der Europa/Afrika-Zone I. Oliver Marach/Philipp Oswald fixierten am Samstag im VAZ Sankt Pölten mit einem 6:3,7:6(5)-Sieg über Ilja Iwaschka/Andrej Wasilewski gegen Weißrussland eine uneinholbare 3:0-Führung.

Am Freitag hatten Gerald Melzer und Dominic Thiem im Einzel gepunktet. Am 6./7. April geht es nun in Russland um den Einzug ins Play-off.