Ballgeher freuen sich, für sie herrscht jetzt Hochsaison. Geselliges Beisammensein, durchtanzte Nächte - ein herrliches Gefühl, solch alten Traditionen zu folgen. Wenn man so richtig gefeiert hat, folgt allerdings oft am nächsten Tag ein schlimmes Erwachen: brennende Füße, gedunsenes Gesicht, Kopfschmerz und ein scheußlicher Geschmack im Mund -der Katzenjammer macht sich bemerkbar. Tatsächlich entsteht dieser nach zu reichlichem Alkoholgenuss, da Alkohol ja zu den stärksten Zellgiften zählt. Auch schlechter Mundgeschmack und Sodbrennen lassen sich leicht erklären. Alkohol senkt den Tonus in der glatten Muskulatur, der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre kann seiner Funktion dadurch nicht mehr zu hundert Prozent folgen, und Magensäure steigt in die Speiseröhre auf. Besonders wichtig ist nun reichliche Flüssigkeitszufuhr - Wasser, leere Gemüsesuppe oder verdünnte Gemüsesäfte als Basenbildner sind da wohl gut geeignet. Ein Anti-Kater-Tee aus Mädesüß, Pfefferminze, Löwenzahn, Melisse und Brennnessel kann ebenfalls ganz gut helfen.

Mädesüß enthält Salicylsäure und wirkt daher gegen Kopfschmerz, andererseits beruhigen Pfefferminz und Melisse den Magen. Brennnessel ist harntreibend und schwemmt von der Leber abgebaute Giftstoffe aus.

Aus der Akkupressur kennt wir ebenfalls wirksame Hilfe: Bei helmartigem Kopfschmerz, so, als ob die Schädeldecke abheben möchte, hilft die Massage des Punktes LG20. Man findet ihn auf dem höchsten Punkt der Schädelmittelinie an der Kreuzung mit der Linie, die die Spitzen vom höchsten Punkt beider Ohren verbindet. Man massiert diesen Punkt am besten mit mäßigem Druck sanft kreisend eine Minute lang. Last, but not least freuen sich auch die Füße über eine gute Behandlung. Ein erfrischendes Fußbad und danach mit kreisenden Bewegungen die Sohle massieren hilft, so manchen Schmerz zu vergessen. Von Zehen bis zur Ferse mehrmals wiederholen und danach wieder ausstreichen tut einfach gut.

