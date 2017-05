Marcus Lemonis, Unternehmer und Selfmade-Millionär weiß, wie man in der Arbeitswelt Erfolg haben kann.

Marcus Lemonis st Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Milliardenunternehmen Camping World und Good Sam. Das Vermögen des 43-Jährigen wird auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt. In der Fernsehserie „The Profit“ berät der Millionär Unternehmen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Hauptsache Job?

In einem aktuellen Video für CNBC hat Lemonis nun aber einen Karriere-Tipp für alle Millennials. "Arbeitet für jemand anderes. Jemand, der euch feuern könnte und würde."

Der US-Amerikaner appelliert damit an die Eigenständigkeit der "Generation Y", also all jenen, die die im Zeitraum von etwa 1980 bis 1999 geboren wurden.

„Nehmt jeden Job, den ihr kriegen könnt, nur um in dieses Momentum zu kommen, einen Terminplan zu haben, am Montagmorgen aufzustehen und am Freitagabend fertig zu sein“, so Lemonis. Nehmt jeden Job, so die Devise. Auch wenn dieser nicht in dem gewünschten Interessensgebiet liegt. „Das ist besser, als zu Hause rumzusitzen und nichts zu verdienen“, sagt Lemonis.

» Macht eure verdammte Wäsche selbst «

Es sei zwar verlockend, nach der Uni wieder zu den Eltern zu ziehen, und natürlich auch wesentlich günstiger, doch der Millionär rät strikt davon ab. „Eure Eltern wollen euch wahrscheinlich gerne zurückhaben. Eure Mutter würde gerne eure Wäsche machen. Macht eure verdammte Wäsche selbst. Kocht euer eigenes Essen. Bekommt euren eigenen Job und bezahlt eure eigenen Rechnungen.“



