Wie ist man am besten beraten, wenn man ein neues iPhone 11 haben möchte? Ein Vergleich von durchblicker.at verrät, dass ein Kauf ohne Vertragsbindung derzeit immer noch die beste Option ist. Und warum man generell noch ein bisschen warten sollte.

Apple-Fans können ab heute, Freitag, das neue iPhone 11 bei Österreichs drei größten Mobilfunkanbietern und bei Apple selbst vorbestellen. durchblicker.at, Österreichs größtes Tarifvergleichsportal hat die Angebote für das neue Smartphone-Flaggschiff verglichen. Den günstigeren Einkaufspreis für das Einstiegsmodell haben die Betreiber demnach nicht weitergegeben. Apple bringt das iPhone 11 gegenüber dem iPhone XR um 50 Euro billiger in den Handel. Bei den ersten Betreiber-Angeboten in Österreich kostet das iPhone 11 jedoch über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit 27 bis 38 Euro mehr.

Auch interessant: Was iPhones derzeit gebraucht noch wert sind

Vergleichen zahlt sich dennoch aus. Für einen üblichen Power-User (1500 Min, 500 SMS, 20 GB) variieren die Start-Angebote der Mobilfunkanbieter hochgerechnet auf die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten um bis zu 270 Euro. Am günstigsten vorbestellen lässt sich das iPhone 11 demnach zum Start bei Drei im Tarif „Optimal L“ für monatlich effektiv 55,20 Euro. Wer das neue iPhone jedoch direkt bei Apple vorbestellt und dazu den günstigsten, vergleichbaren SIM-Only-Tarif abschließt, spart gegenüber dem günstigsten Kombi-Tarif nochmals knapp 30 Euro.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Das neue iPhone bleibt wie schon sein Vorgängermodell das teuerste Smartphone aller Zeiten. Immerhin zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten – gemessen am österreichischen Netto-Durchschnittseinkommen – selbst für die Einsteigervariante – das iPhone 11 mit 64 GB – exakt ein halbes Monatsgehalt und für die High End-Variante – das iPhone 11 Pro Max mit 512 GB – sogar ein volles Gehalt. Das ist alles andere als ein Schnäppchen. Wer wirklich zu den allerersten Besitzern des neuen iPhone zählen möchte, sollte sich von den hohen Einmalkosten dennoch nicht abschrecken lassen und sein Gerät direkt bei Apple bestellen.“

Deutliche Unterschiede bei Netzbetreiber-Angeboten

Power-User (1500 Min, 500 SMS, 20 GB Highspeed, LTE) bekommen das iPhone 11 mit 64 GB Speicher beim Marktführer A1 in der dort günstigsten Tarif-Kombination „GO! L“ zu monatlichen Effektivkosten von 66,52 Euro. Das günstigste iPhone 11-Angebot für Power-User von Magenta ist der Tarif „Mobile M“ und mit monatlich 61,11 Euro nur geringfügig günstiger als A1. Drei bietet das neue iPhone in der Einsteiger-Variante im Tarif „Optimal L“ dagegen um 55,20 Euro monatlich, und damit deutlich günstiger an.

Bei den Premium-Modellen zeigt sich folgendes Bild: In der jeweils günstigsten Tarif-Kombination kostet das iPhone 11 Pro mit 64 GB Speicher bei Drei monatlich effektiv 68,70 Euro („Optimal L“), bei Magenta 74,11 Euro („Mobile M“) und bei A1 79,44 Euro („GO! L“) bzw. das iPhone 11 Pro Max mit 64 GB Speicher bei Drei 72,45 Euro („Optimal L“), bei A1 83,19 Euro („GO! L“) und bei Magenta 82,11 Euro („Mobile L“).

iPhone-Listenpreis bis zu 300 Euro günstiger

Kauft man das iPhone 11 mit 64 GB direkt bei Apple mit dem regulären Listenpreis, kostet es 799 Euro, für das iPhone 11 Pro muss man 1.149 Euro zahlen, für das teuerste Modell, das iPhone 11 Pro Max, 1.249 Euro. Auf 24 Monate gerechnet kommen Power-User beim iPhone 11 mit vertragsfreiem Gerät und dem derzeit günstigsten SIM-Only-Tarif („Talk XL“ von Drei) um bis zu 300 Euro günstiger als mit den Tarif-Kombi-Angeboten. Beim iPhone 11 Pro liegt der Einsparungseffekt bei bis zu 260 Euro, beim iPhone 11 Pro Max bei bis zu 225 Euro.

Günstigste Jugendkombi kommt von A1

Anders bei Jugendlichen: Die günstigste Jugendkombi für das neue iPhone 11 bietet A1 an. Der Tarif „Xcite S“ gilt für alle Kunden unter 26 Jahren und kostet mit iPhone 11 monatlich effektiv 48,60 Euro. Mit diesem Kombi-Tarif steigen Jugendliche noch besser aus, als wenn sie das neue iPhone-Modell getrennt kaufen würden. Nur Studenten bekommen das iPhone 11 in Kombination mit dem SIM-Only-Studententarif „muchos olé“ von educom für monatliche Effektivkosten von 46,70 Euro noch etwas günstiger.

Preisprognose

Besonders das letzte Jahr hat gezeigt, dass es sich auszahlt, das kommende Weihnachtsgeschäft abzuwarten. Bereits zwei Monate nach dem Launch des iPhone Xs haben sich Konsumentinnen und Konsumenten bereits knapp ein Fünftel des Listenpreises erspart, kurz vor Weihnachten sogar rund ein Drittel. Bei den Vorgängermodellen 7, 8 und X lag der Preisverfall bis Weihnachten bei 10 bis 15 Prozent. „Wer die neuen iPhones nicht unbedingt schon am ersten Tag in den Händen halten muss, sollte daher noch etwas Geduld haben“, empfiehlt Baudisch.

Dank einer Kooperation mit geizhals.at können Konsumentinnen und Konsumenten auf durchblicker.at Preise für Handys mit und ohne Vertrag tagesaktuell selbst vergleichen und damit schnell und einfach feststellen, ob ein teurer Kombi-Tarif gegenüber dem Kauf von vertragsfreien Handys Sinn macht oder nicht. durchblicker.at vergleicht dafür die monatlichen Effektivkosten der Betreiber. In diesen Effektivkosten sind alle einmaligen und laufenden Kosten anteilig enthalten, die über den Zeitraum von 24 Monaten anfallen, also auch Aktivierungsgebühren, Servicepauschale und monatliche Grund- bzw. Paketgebühren. Automatisch abgezogen werden Vergünstigungen durch Marketing-Aktionen oder den Kauf im Webshop des jeweiligen Anbieters. Ein aktueller Online-Vergleich Tarife und Handys ist anonym und kostenlos abrufbar unter: https://durchblicker.at/handy-mit-tarif.