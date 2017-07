Kindergarten Waldhütte ist insolvent

Der Verein "Waldhütte", der einen Kindergarten und Hort in Hernals betreibt, rutscht in die Insolvenz. Derzeit sind dort 35 Kinder in Betreuung.

Der Kindergarten Waldhütte im 17. Bezirk ist insolvent. Über das Vermögen des Kindergarten Waldhütte, eingetragener Verein, wurde ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien beantragt wurde, so der AKV Europa in einer Aussendung.

Derzeit sind 35 Kinder in Betreuung und werden 4 Dienstnehmer beschäftigt. Laut AKV sindderzeit 13 Gläubiger mit

Gesamtforderungen von rund 70.000 Euro betroffen.

Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird auf Mängel in der buchhalterischen und finanziellen Abwicklung des Vereins, sowie baulichen und infrastrukturellen Mängel und den daraus resultierenden Problemen zurückgeführt.

Stadt Wien stellt Förderung ein

Das Magistrat der Stadt Wien hat die Auszahlung von Fördergeldern auf Grund der vorgefundenen Mängel eingestellt.

Ein Antrag auf Sanierung wurde nicht eingebracht, der Betrieb soll eingestellt werden.

Erst am 21. Juli musste der Verein "Hala Kindergarten", der unter dem Namen "Florakids" zwei Standorte in der Brünner Straße 264 (Floridsdorf) und Wagramer Straße 123 (Donaustadt) betrieb, Konkurs anmelden.