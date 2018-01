Das Steakhouse "High Noon Saloon" schlitterte in die Insolvenz. Vom zuständigen Landesgericht Wiener Neustadt wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Schuldnerin M. Merschitsch KG betrieb das „Steakhouse High Noon Saloon“ im Multiplex in der Shopping City Süd. Dieses musste mit 670.000 Euro Schulden am 29. Jänner 2018 seinen Betrieb einstellen. Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird vor allem auf hohe Investitionskosten und Umsatzeinbußen aufgrund von umfangreichen Umbauarbeiten am Standort SCS zurückgeführt.

Laut Kreditorenverband AKV Europa sind 16 Dienstnehmer und 24 Gläubiger von der Insolvenz des Steakhouses betroffen.