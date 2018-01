Etwas ganz besonders wird die heutige Nacht (von Mittwoch auf Donnerstag) für alle Astronomie-Fans. Sie birgt gleich drei außergewöhnliche Mond-Ereignisse.

Eine Vollmond-Nacht wird die heutige Nacht, was für viele wohl schon außergewöhnlich – eher im negativen Sinne – ist. Doch dem nicht genug: Es ist ein Supermond und auch ein „Blue Moon“ und eine totale Mondfinsternis gesellen sich noch dazu.

Heute Nacht ist der Mond unserer Erde besonders nahe und wirkt daher größer. Er ist statt normalerweise 400.000 Kilometer nur 360.000 Kilometer entfernt, weshalb die Rede von einem Supermond ist.

Blue Moon

Der „Blue Moon“, der ebenfalls heute auftritt, ist ein Ereignis das in der Regel etwa alle zweieinhalb Jahre vorkommt. Es bedeutet den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Den ersten gab es am 2. Jänner. Blau ist er übrigens nicht.

Finsternis

Um den beiden Besonderheiten noch eins draufzusetzen, gibt es zudem noch eine totale Mondfinsternis. Der Mond wandert dabei durch den Kernschatten der Erde. Allerdings findet dieses Ereignis in Europa schon um die Mittagszeit statt. Bessere Chancen auf eine sichtbare Mondfinsternis gibt es etwa in Asien oder Australien.



Ein Super-Blauer-Blutmond war zuletzt am 30. Dezember 1982 in Europa, Afrika und Westasien zu sehen. In Nordamerika war es 1866 das bisher letzte Mal der Fall.

Noch eine Mondfinsternis 2018

2018 wird noch eine zweite totale Mondfinsternis von der Erde aus zu sehen sein. Sie findet am 27. Juli statt und wird anders als das Ereignis vom Mittwoch auch von Österreich aus zu beobachten sein.