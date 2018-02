Gute Nachrichten für die Fans von Schlagersängerin Helene Fischer, die Mitte Februar zwei Wien-Konzerte absagen musste: Die ausgefallenen Shows wird sie im Herbst nachholen, teilte der Veranstalter mit. So kommt sie am 11. und 12. September erneut in die Stadthalle.

Der erste Tag steht dabei jenen Besuchern offen, die ursprünglich für den 13. Februar ein Ticket erstanden haben, der zweite Abend für Kartenbesitzer vom 14. Februar. Außerdem können die Tickets - sollte man im September verhindert sein - bis 14 Tage vor den neuen Showterminen an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Auf einen anderen Showtag könne man bereits erworbene Karten allerdings nicht umtauschen, heißt es in der Aussendung.

Ursprünglich waren von 13. bis 18. Februar fünf Konzerte von Helene Fischer in der Stadthalle angesetzt. Nachdem die Sängerin aber bereits in der Woche davor sämtliche Berlin-Gigs aufgrund eines akuten Infekts absagen musste, traf es auch die ersten beiden Wien-Auftritte. Ihre Shows am 16., 17. und 18. Februar gingen schließlich wie geplant über die Bühne. Im Sommer ist Fischer dann nochmals in Wien zu Gast: Am 11. Juli gibt sie ein Open-Air-Konzert im Ernst-Happel-Stadion.

FAQ

1. Ich kann zum angebotenen Ersatztermin nicht. Kann ich mein Ticket für den anderen Tag umtauschen?

Leider ist das nicht möglich. In dem Fall müsste das Ticket storniert und für den anderen Termin neu gekauft werden.

2. Hab ich beim Konzert im September die gleichen Plätze?

Ja, die Platzeinteilung wird 1:1 übernommen.

3. Werden die Ersatzkonzerte im September den gleichen Showinhalt der aktuellen Tournee haben ?

Bei den Ersatzkonzerten versuchen wir die meisten Elemente der aktuellen Show zu übernehmen. Dies ist eine unglaublich komplexe Show, die in ihrer künstlerischen, technischen und logistischen Konzeption bisher einmalig ist. Wir werden daran arbeiten, für die Ersatzkonzerte diese Show so original wie möglich auf die Bühne zu bringen.

4. Gibt es den vollen Kartenpreis zurückerstattet, wenn ich Tickets zurückgebe?

Ja, der reguläre Ticketpreis inkl. der Vorverkaufsgebühr wird erstattet.

Etwaige Servicepauschalen des Händlers fallen jedoch an, da deren Leistung bereits erbracht wurde. Bereits erworbene Karten können ausschließlich bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden.

5. Behält mein bereits erworbenes VIP-Package mit den angebotenen Leistungen seine Gültigkeit?

Ja, die VIP-Packages behalten mit den angebotenen Leistungen ihre Gültigkeit.

6. Ich hatte für die ausgefallenen Konzerte Ausgaben für Anreise und Übernachtung. Werden mir hier Kosten erstattet?

Wir bitten um Verständnis, dass angefallene Reise- und Übernachtungskosten leider nicht erstattungsfähig sind. Auch die Rechtsprechung verweist hier auf das eigene Risiko des Konzertbesuchers, der in eigenem Ermessen seinen Konzertbesuch plant. Wir haben uns bei der Planung der Tournee bemüht, die Anreiseentfernung für die Besucher möglichst gering zu halten.

7. Gibt es eine Frist, bis zu der ich meine Tickets zurückgeben muss, wenn ich zum Ersatztermin verhindert bin?

Um die zurückgegebenen Tickets wieder in den öffentlichen Verkauf zu geben, müssen die Tickets bis 14 Tage vor dem neuen Konzerttermin zurückgegeben werden.

8. Ich habe zwei Konzertkarten gekauft. Kann ich auch nur ein Ticket nutzen und das andere zurückgeben?

Ja, es können auch einzelne Tickets aus einem Auftrag storniert werden.

9. Dürfen Fans ihre Tickets untereinander tauschen?

Ja, das ist kein Problem.

10. Ich habe das Ticket bei Ebay ersteigert. An wen muss ich mich wenden, wenn ich das Ticket zurückgeben möchte?

In dem Fall müssten Sie sich an den Verkäufer wenden, bei dem Sie das Ticket erworben haben.