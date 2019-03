Glaub an dich

Wir alle stecken oft in unserem Alltag fest und machen einfach "nur" noch die Aufgaben, die von uns verlangt werden. Wir funktionieren. Dabei vergessen wir aber leider nur zu oft auf wirklich tolle Potenziale, die in uns schlummern, bis dato aber einfach noch nicht gebraucht und somit auch nicht gefördert wurden. So passiert es dann auch immer wieder, dass wir uns neue Aufgaben in Bereichen, in denen wir bis zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Erfahrungen gesammelt haben, selbst einfach nicht zutrauen - und sie deshalb auch erst gar nicht ausprobieren. Wir lesen vielleicht von tollen internen Jobangeboten, von denen wir intuitiv wissen, dass uns dieser Bereich einen enormen Spaß machen würde. Trotzdem sind wir zu wenig mutig, uns zu bewerben. Wenn wir uns dann möglicherweise doch trauen würden, machen wir es nicht, weil wir nicht wissen, wie unsere Kollegen und Freunde darauf reagieren würden. Damit sollte jetzt aber definitiv und ein für alle mal Schluss sein.

Beginnen Sie wieder ganz fest an sich und all Ihre Potenziale zu glauben. Überlegen Sie nicht, warum Sie an etwas scheitern könnten, sondern ausschließlich, was Ihnen an diesen neuen Aufgaben richtig Spaß machen würde. Wir alle wachsen mit der Herausforderung. Am ersten Schultag konnten wir uns nicht vorstellen, jemals schnell schreiben und lesen zu können, in der ersten Fahrstunde nicht, jemals so "nebenbei" Auto zu fahren und nicht vor lauter Reizüberflutung aus Kupplunglösen, Gasgeben und rechtzeitigem Schalten das Auto ständig abzuwürgen. Und wie ist es heute ? Wir schreiben, lesen und fahren, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Weil wir wissen, dass wir es können, und es uns selbst auch zutrauen. Trauen Sie sich also neue Dinge zu und glauben Sie an sich. Wenn Ihnen Ihre innere Stimme sagt, dass Sie sich ruhig trauen dürfen, sich für einen neuen Job zu bewerben, dann machen Sie's. Wenn Ihnen Ihr Bauchgefühl sagt, etwas Neues auszuprobieren, dann tun Sie's. Der Einzige, der Ihnen dabei nämlich wirklich im Weg stehen kann, sind Sie selbst.

