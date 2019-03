Der Titel mag abschreckend klingen, jedoch sollte niemand urteilen bevor er diesen unglaublich wohlschmeckenden Riegel ausprobiert hat. Wie er gelingt, sehen Sie im Video.

Zutaten:

275g Mehl

2 Eier

1 Prise Salz

1/2 TL Backpulver

10g Zucker

200ml Wasser

10 Süßigkeiten (Sckoriegel nach Wahl: Mars, Twix, Bounty, Snickers)

Öl

Zubereitung:

1. Die Schokoriegel vorkühlen, also entweder kurz in den Froster oder einfach längere Zeit in den Kühlschrank legen.

2. Alle Teigzutaten gut miteinander vermischen. Der Teig muss schön dick und klebrig sein.

Währenddessen Öl in einem Topf oder in der Fritteuse auf 180°C erhitzen.

3. Dann die gut gekühlten Riegel so in dem Teig wälzen bzw. tauchen, dass sie vollständig davon bedeckt sind. Backpapier auf den Boden eines Siebes legen, die Riegel hinein legen und in das Öl geben. Die Riegel ca. 3 Minuten im Öl ausbacken. Danach auf Küchenpapier abtropfen lassen und noch heiß servieren.



