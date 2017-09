Wie im Märchen: Premieren, Palazzos und prachtvolle Momente: Die Gewinner innen der priceless experience von Mastercard und News kamen gestern aus dem Staunen nicht heraus.

Going from watching to living it, so lautete das Motto des gestrigen Abends in der märchenhaften Lagunenstad Vendig. Mitten drin statt nur dabei und sogar auf den roten Teppich am Lido erlebten unsere Gewinnerinnen Firouzeh und Elmira, was es beutetet ein richtiger Star zu sein. Mit dem Taxiboot ging es vom berühmten Hotel Danieli zur Premiere von "Leisure Seeker", einem bittersüssen Roadmovie mit Helen Mirren und Donald Sutherland. Es war der erste englischsprachige Film des italienischen Regiesseurs Paolo Virzì. Dementsprechend wild fielen die Stand Ovations des begeisterten Publikums im Anschluss aus. Danach lud Mastercard zu einer im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbaren Erfahrung.

© Janina Lebiszczak Mutter und Tochter bestaunen die Stars hautnah, live am roten Teppich

Erst lustwandelte man durch einen geheimen Garten um anschließend im Palazzo Nani Bernardo, erbaut im 16. Jahrhundert, vom Michelin-Stern prämierten Starkoch Christian Tomei verwöhnt zu werden. Als Überraschung und zum Dessert lauschte das Mutter-Tochter-Duo der leidenschaftlichen Performance dreier Opernsängerinnen. Die „Mostra Internazionale d’arte Cinematografica" werden ihnen in ewiger Erinnerung bleiben.

© Janina Lebiszczak Auch die beiden Gewinnerinnen durften über den roten Teppich flanieren und vor den Kameras posieren.

© Janina Lebiszczak Ein Dinner vom Feinsten