Der Lido wartet! News und Mastercard schicken ein glückliches Mutter-Tochter-Gespann in die Traumstadt Venedig. Dort erwartet sie – was sonst: Stars, Laufstegschönheiten und Glamour pur.

Manches im Leben ist einfach unbezahlbar – Erlebnisse, die für immer im Herzen verweilen zum Beispiel – und diese warten in den nächsten Tagen auf Firouzeh, 53 und Elmira, 27. Das Mutter-Tochter Duo hat beim News-Gewinnspiel im August eine Reise nach Venedig zu den 74. „Mostra Internazionale d’arte Cinematografica“ gewonnen.

© janina lebiszczak/news Das Hotel in Venedig

Mastercard, Sponsor der berühmten Filmfestspiele in der Lagunenstadt, rollt den beiden begeisterten Damen den roten Teppich aus: Schließlich residieren sie im Fünf-Sterne-Hotel Danieli, wo zuletzt Angelina Jolie Johnny Depp in „The Tourist“ verführte. Heute jedoch werden Firouez und Elmira verführt – bei einem noblen „Priceless Dinner“, zubereitet von Chefköchen in einem privaten historischen Palazzo. Und Morgen? Gehts es zum „Mastercard Cocktail“ auf der Dachterrasse des Palazzo del Cinema und dann mit Stars und Sternchen auf den roten Teppich zu einer Filmpremiere - Wir werden berichten, natürlich auch auf Instagram und Facebook unter dem Hasthag #pricelessexperience.

© janina lebiszczak Mastercard empfängt die beiden Damen