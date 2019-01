Die erste Aufgabe des Tages, soll eine ganz bestimmte sein. Zumindest wenn es nach dem ehemaligen amerikanische Offizier William McRaven geht. Der Bestseller-Autor ist in den USA eine Legende. Berühmt wurde er durch seine praktischen Ratschläge und wichtigen Lektionen, die er für das Leben gibt.

"Jeden Morgen mache ich nach dem Aufwachen sofort mein Bett", sagt der 63-Jährige, "das ist die erste Aufgabe des Tages. Jeder, der das schafft, kann danach noch eine Aufgabe erledigen. Und noch eine und noch eine."

Sinn für Struktur und Ordnung

Wer Laken glattziehe und Kissen ausschüttle bekomme einen Sinn für Ordnung und Struktur. "Nicht nur für den Tag, sondern für das Leben", ist er überzeugt.

Ultimativer Test für Navy Seals

Früher, als McRaven mit 22 Jahren seine Ausbildung bei den Navy Seals, einer Spezialeinheit der United States Navy, begann, gab es einen Test. Nur, wenn die Laken so straff gespannt waren, dass der Ausbilder eine Münze darauf springen lassen konnte, hatte ein Seal das Bett richtig gemacht. "Inzwischen nehme ich das ein bisschen lockerer", sagt McRaven.

» Wenn du die Welt verändern willst, fang mit den kleinen Sachen an «

McRaven weiß, dass seine morgendliche Routine für viele zuerst banal klingt. Auch er brauchte ein bisschen Zeit, bis er erkannt habe, wie wichtig es sei, das Bett zu machen. "Wenn du die Welt verändern willst, fang mit den kleinen Sachen an", sagt McRaven. Und leitet daraus eine Lebensphilosophie ab: das Bett machen, anderen helfen, etwas riskieren. Mit diesen Regeln kann jeder seinen Alltag strukturieren, ohne gleich das ganze Leben umkrempeln zu müssen.

Lektionen, die begeistern

Im Mai 2014 hielt er für die Abschlussklasse der University of Texas in Austin eine Rede. Inspiriert vom Slogan der Universität "Was hier anfängt, verändert die Welt", teilte er die zehn wichtigsten Lektionen, die er während seines Navy-Seal-Trainings fürs Leben gelernt hat. Die Rede ging viral.

Seine Botschaft wurde zum Bestseller

Seine Botschaft hat vor allem in den USA Anklang gefunden - dort ist er inzwischen eine Legende. Sein Buch Mach dein Bett! stand wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times*. Das nicht einmal 100 Seiten lange Werk wurde zu einer Art Bibel für Jünger der Morgenroutine. Heute schreibt er an seiner Biografie "Sea Stories: My Life in Special Operations". Es erscheint im Mai 2019.

"Mein Buch hat Menschen durch schwierige Zeiten geholfen", sagt McRaven in einem Interview mit der "Zeit" . "Die Leser schreiben mir, dass das Bettenmachen dem Anfang des Tages einen Sinn gegeben hat."

Jeder ist für seinen Erfolg selbst verantwortlich

Er sei nicht der Superheld, der Superkräfte propagiert, sondern erfolgreich, weil er sich an Alltagsregeln gehalten habe. Auch deshalb komme seine Botschaft so gut an: weil sie die Hoffnung vermittelt, dass für den Erfolg etwas verantwortlich ist, was jeder selbst sofort umsetzen kann.

Auch interessant: 10 Gründe, warum manche Menschen nie Erfolg haben werden

*Die mit Sternchen gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, bekommt autorevue.at vom betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für den Benutzer bzw. Käufer verändert sich der Preis nicht!