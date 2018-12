Am Samstag gastierte der selbsternannte Volks Rock’n’Roller Andreas Gabalier in der Wiener Stadthalle und sorgte dort für Aufregung indem er kritische Medien an den Pranger stellte.

Nicht nur Eitel Wonne wie sonst war dieses Mal alles beim Konzert von Andreas Gabalier in der Wiener Stadthalle am Samstag. Der Volks Rock’n’Roller gab ein Konzert vor 14.500 Besuchern – und schimpfte dabei auf Medien, die ihm selbst kritisch gegenüber stehen.

Redakteure "undercover" in der Halle

Konkret benannte er den Falter und den Standard, die er als "Flater" und "Standort" bezeichnete. Deren Redakteure würden sich „undercover“ in der Halle befinden, um danach „verheerende Geschichten“ zu schreiben, so Gabalier. Da Traditionen nichts für diese Medien seien, hätten deren Chefredakteure am 24. Dezember „nichts zu tun“, so Gabalier und meinte: In der steirischen Grippe würden noch „Ochs“ und „Esel“ fehlen.

Gabalier: Zeitungen schreiben "Quargel"

Den Grund für diesen „Streit“ benannte der Schlagerstar ebenfalls: Die Zeitungen seien für ihn, „weil ich die Hymne so gesungen habe“, so Gabalier und die Blätter würden „Presseförderung in Millionenhöhe bekommen, um diesen Quargel abzudrucken“ schimpfte der Sänger weiter.

Es sind nicht die ersten Aussagen, mit denen Gabalier für Aufsehen sorgt. Bereits für seinem Sager „Man hats nicht leicht auf dera Welt, wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht“ bei der Verleihung der Amadeus Awards musste er heftige Kritik einstecken.