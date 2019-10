Der Fund der von einer gut organisierten Jäger- und Sammler-Gruppe vor rund 23.000 Jahren errichteten Steinkonstruktion ist bisher der einzige seiner Art, sagte Grabungsleiter Thomas Einwögerer. Ähnliche Fleischspeicher gibt es aber auch gegenwärtig noch.

Das heute am Rande des Waldviertels liegende Gebiet glich zum Ende der letzten Kaltzeit um 24.500 bis 18.000 vor Christus mehr dem heutigen Norden Skandinaviens und weniger der nunmehr milden Weinbauregion.

Von Wind und Kälte geprägtes Land

"Man muss sich das ganz anders vorstellen als heute: Eher wie eine großteils grasbewachsene Kältesteppe mit am Boden dahinkriechenden Kiefern, kleineren Birken oder Weiden", sagte Einwögerer. Das Klima war recht trocken und der Boden ganzjährig gefroren - also Permafrostboden. Wenn im Sommer die Sonneneinstrahlung stärker wurde, taute lediglich die Oberfläche etwas auf und bildete in den Senken Matsch.

Attraktive Gegend für altsteinzeitliche Jäger

Dieses von Wind und Kälte geprägte Land war jedoch für die Großwildjagd gut geeignet, da es weithin einsehbar war und den Tieren weniger Versteckmöglichkeiten bot als dichter Wald. Das machte das Gebiet für altsteinzeitliche Jäger durchaus attraktiv, so der Wissenschafter vom Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW.

Speicher für Rentierfleisch aus der Altsteinzeit

In einem Kessel in Mitten der kleinen Hügelkette zwischen dem heutigen Kamp- und Straßertal stießen die Wissenschafter an der jungpaläolithischen Fundstelle Kammern-Grubgraben auf eine "Steinpackung", die sie als Kühlschrank bzw. Speicher für Rentierfleisch aus der Altsteinzeit interpretieren. Der im Sommer freigelegte Fund entpuppte sich als durchaus ausgeklügelt: Er befindet sich an der höchsten Stelle des rund 40 mal 40 Meter großen frühzeitlichen Lagerplatzes, wo es auch im feucht-matschigen Sommer am trockensten blieb.

Schichtweise Steinplatten

"Dort legten die Menschen eine Lage Steinplatten auf. Darauf schichteten sie dann das ausgebeinte Fleisch", erklärte Einwögerer. Dann kamen wieder Steine als Zwischenlage. Bis zu sechs solche Schichten und rund einen halben Meter Höhe hatte die gefundene Steinpackung mit rund zweieinhalb Metern Seitenlänge. Rund herum wurde die Konstruktion erneut mit Steinen bedeckt, die teils über Hunderte Meter gefördert werden mussten.

Genau diese Strategie verfolgen heute noch Inuit etwa im Norden Kanadas. Der Permafrostboden kühlt nämlich das Fleisch von unten sehr gut, gleichzeitig kann der Wind durch die Zwischenräume ziehen. Das ergibt quasi leicht gefriergetrocknetes Fleisch, das über Monate oder vielleicht auch länger haltbar und gleichzeitig vor Räubern, wie Füchsen und Wölfen geschützt ist.

So funktionierte die Nahrungsversorgung

Das half den damals sehr mobilen Gruppen bei der Nahrungsversorgung, denn sie konnten einen Lagerplatz monatelang verlassen und später zurückkehren, ohne dort vor dem Nichts zu stehen. "Das dürfte dort mehrere Male passiert sein", so der Leiter des ÖAW-Instituts.

Warum der Ort strategisch gut war

Der Platz war jedenfalls strategisch gut gewählt, denn aufgrund der Kessellage auf dem Hügelrücken zwischen den Tälern, war die Gruppe einerseits recht gut geschützt. Andererseits kamen die Rentierherden dort wahrscheinlich automatisch vorbei, wenn sie von einem ins andere Tal wechselten. "Man hat sich dort vielleicht wie ein Korken im Flaschenhals hineingesetzt und den Übergang blockiert, um eine ganze Herde gleichzeitig zu erwischen", sagte Einwögerer. Der kurzzeitige Fleischüberschuss musste dann in der Folge auch gebunkert werden.

Steinklingen oder Schmuck

Die nun gefundenen Tierknochen sind zwar nicht sehr gut erhalten und Holzkohlereste und Asche wurden vom Wind verblasen. Trotzdem lassen sich aufgrund von gefundenen Steinklingen oder Schmuck Rückschlüsse auf das damalige Leben ziehen. So musste die Gruppe insgesamt relativ hoch organisiert gewesen sein. Die Speichermethode sei jedenfalls sehr gut geeignet gewesen, "um relativ viel Fleisch mit moderatem Aufwand zu konservieren", sagte Einwögerer. Denn zum Räuchern gab die Gegend vermutlich nicht genug Holz her und zum Lufttrocknen hätte es große Gestelle zum Aufhängen und viel Zeit gebraucht.