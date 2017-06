Sie würden gerne einmal wieder etwas Neues ausprobieren? Dann sollten Sie dieses Gericht nicht verpassen.

Zutaten:

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Stange Lauch

100 g Karotten

150 g Trauben

500 g Hühnerbrust

300 ml Riesling

250 ml Hühnersuppe

½ Bund Thymian

1 Zweig Rosmarin

2 Lorbeerblätter

100 g Schlagobers

Salz

Pfeffer

Stärke

Butterschmalz zum Braten

Zubereitung:

1. Schalotten, Knoblauch und Karotten schälen. Vom Lauch die äußerste Schicht entfernen. Trauben waschen. Schalotten halbieren und in Streifen schneiden. Knoblauch fein würfeln. Lauch in Ringe schneiden, Karotten in Scheiben. Trauben abzupfen. Hühnerbrust waschen, trocknen und in große Stücke schneiden.



2. Butterschmalz in einem Bräter erhitzen. Gemüse bis auf die Trauben darin anbraten. Huhn dazu geben und ebenfalls anbraten. Alles mit Riesling ablöschen und aufkochen lassen. Hühnersuppe angießen, Trauben, Kräuter und Lorbeerblatt einrühren. Nochmals aufkochen lassen, Hitze reduzieren, abdecken und ca. 30 min köcheln lassen. Danach die Sahne dazu geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Stärke in etwas Wasser auflösen, in die Sauce einrühren und aufkochen lassen. Wiederholen falls die Sauce noch zu dünn ist. Dazu passen Bandnudeln.

