Seit August ist Christina Stürmer Mutter einer kleinen Tochter. Im Ö3-Wecker hat die Sängerin das Ende ihrer Babypause eingeläutet - und zwar standesgemäß mit einem kleinen, feinen Unplugged-Gig.

Runter von der Bühne, hinein ins Leben als Mutter. Was hat sich verändert, seit Töchterchen Marina auf der Welt ist? "Man ist nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben. Das hat sich jetzt einfach verschoben", verrät die Sängerin im Ö3-Wecker-Talk. Am 29. März beginnt die erste Tour nach der Babypause - wer kümmert sich da um den Nachwuchs? Christinas Schwester Magdalena wird dabei sein und einspringen: "Da muss man sich das aber auch so vorstellen, dass wir nicht den ganzen Tag weg sind. Das heißt, wir haben einen Soundcheck, da muss ich nicht dabei sein, wenn es nicht nötig ist. Wichtig sind diese eineinhalb, zwei Stunden am Abend - und da ist dann die Magdalena da", erzählt Christina Stürmer.

© Ö3/Walter Dunger Christina Stürmer bei ihrem Auftritt im Ö3-Wecker

Zwei Echo Awards, zehn Amadeus Awards, von der Goldenen Stimmgabel über den Bambi bis zum Leading Ladies Award - sie hat alle abgeräumt. Inzwischen gibt es Konkurrenz im eigenen Haus: Auf ihrer Facebook-Seite schrieb die 34-Jährige damals: "Sie ist daaaaa". Marina wog bei der Geburt fast drei Kilogramm und sei "mit einer gewaltigen Gesangsstimme auf die Welt gekommen".

© Ö3/Martin Domkar Auch Christinas Lebensgefährte Oliver war mit dabei.

Knapp ein halbes Jahr später meldete sich Christina Stürmer im Ö3-Wecker aus der Babypause zurück: Von 7.00 bis 8.00 Uhr war sie bei Robert Kratky und dem Ö3-Weckerteam live zu Gast und hat im Rahmen ihres "Welcome Back Live und Unplugged Privatkonzert" vier Songs ("Ich lebe", "Seite an Seite", "Was wirklich bleibt" und "Engel fliegen einsam") zum Besten gegeben.