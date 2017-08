Man bringe... das Bier!

Ein Bürgermeister, der den Spritzwein fordert, Heurige entlang des Speckgürtels und Weinprämierungen und -feste soweit das Auge reicht: Wien hat einen Ruf als Wein-Stadt. Doch langsam aber sicher drängt sich ein alter Bekannter in den Vordergrund: Bier wird immer beliebter und wandelt sich vom rustikalen Gasthausgetränk zum Tropfen für Feinschmecker. Vom Ottakringer Krügerl bis zum ausgefallenen Craft Beer: Hier sind die wichtigsten Orte für Bierliebhaber in Wien im Überblick.

„Man bringe den Spritzwein,“ so Michael Häupl, dessen Liebe zum Wein kein Geheimnis ist. Doch in Österreich mausert sich gerade ein ganz anderes Getränk zum feinen Tropfen. Hierzulande werden durchschnittlich pro Kopf und Jahr gut 100 Liter Bier getrunken. Dieser Wert ist in den letzten 15 Jahren relativ stabil. Die Anzahl der Brauunternehmen hingegen ist alles andere als konstant: Waren es 1980 noch rund 50 Brauunternehmen, wuchsen diese bis zur Jahrtausendwende auf circa 100 an. Im Jahr 2015 wurden 205 Brauereien in Österreich verzeichnet. Der Trend geht hin zu Klein- und Kleinstbrauereien und das auch in der Hauptstadt.

Viele kleine Brauereien haben es geschafft sich neben dem Marktriesen Ottakringer einen Namen zu machen. Allein in den letzten fünf Jahren sind fast zehn neue Brauereien dazu gekommen. Jüngster Zuwachs: Die Brauerei „100 Blumen“. Der Gründer Alexander Forstinger – Quereinsteiger und ursprünglich Sinologe – hat sich bei dem Namen der chinesischen Symbolik bedient. 100 Blumen stehen für einen Neuanfang, sozusagen einen Frühling der österreichischen Bierkultur.

In diesem Bier-Frühling schießen derzeit neue Fachgeschäfte für Bierfeinschmecker aus dem Boden und auch alteingesessene Lokale erleben eine Renaissance. Pubs wie das Charlie P’s oder das Shamrock haben sich seit jeher als sichere Anlaufstelle für Liebhaber des frisch gezapften Bieres bewiesen. Auch das Schweizerhaus zieht jeden Sommer Menschenmassen an und das nicht nur wegen der Stelze. Das alteingesessene Fischer Bräu begeistert genauso, wie das noch junge The Brickmakers Pub. Die Liste guter Bierlokale in Wien ist lang und die Auswahl schwer. Trotzdem hier der Versuch eines Überblicks über Lokale und Geschäfte, die jeder Bierliebhaber kennen muss.

Lokale für Bierliebhaber

Känguruh

Das Känguruh Pub ist berühmt für seine ausgefallene Bierkarte und bezeichnet sich selbst als „Wiens erste Biercocktailbar“. Mit über 200 Biersorten, überwiegend Belgische, hat es das Pub zum Kultlokal geschafft. Zu jedem Bier wird selbstverständlich das passende Glas serviert.

Hawidere

Das Hawidere ist für seine guten Burger und soziales Engagement, wie das jährliche Bürgeressen für die Gruft, bekannt. Nebenbei ist das Lokal aber auch ein Vorreiter in der Wiener Craft Beer Szene. Regelmäßig finden Verkostungen und Themenabende statt. Neben fast 70 Flaschenbieren gibt es insgesamt 14 Biere vom Fass, feinsäuberlich sortiert, damit man auch nicht durcheinander kommt. Die Nummer 1 ist das Domrep Pils aus der Hauseigenen Collabs Brewery.

Beaver Brewing Company

Erst Ende 2015 eröffnete die Beaver Brewing Company im neunten Bezirk. Zahlreiche der angebotenen Biere kommen aus der eigenen Brauerei im Keller. Die Biere tragen klangvolle Namen, wie „Hop with no Name“ oder „Bushes of Love“ und haben auch gerne mal ausgefallene Geschmacksrichtungen wie Rhabarber. Das Angebot wechselt regelmäßig.

1516 Brewing Company

Das 1516 überzeugt nicht nur durch sein Craft-Beer-Auswahl sondern auch durch das preisgekrönte Eigenbrau-Bier "Hop Devil". Internationale Gastbrauer haben bereits ihre Braukünste am hauseigenen Equipment zum Besten gegeben.

Verde 1080

Was vor 20 Jahren als Reformhaus begann ist heute ein Fachgeschäft für Bier mit einer kleinen aber feinen Küche. Das Lokal Verde 1080 in der Josefstadt ist ein Unikat und mit seinen über 400 Bieren der Vorgänger der heute aus dem Boden schießenden Craftbeer-Geschäfte. Immer Freitags gibt es zum Bier einen Bioburger, der dann neben den Bierliebhabern auch die Feinschmecker anlockt.



Hopfen und Malz für Daheim

© BeerLovers Das Geschäft Beer Lovers auf der Gumpendorferstraße.

Biergeschäfte sprießen wie Unkraut. Wie gutes Unkraut, von dem man nicht genug bekommen kann. Der Craft Beer Trend für daheim hat auch die österreichische Hauptstadt erreicht. Mittlerweile gibt es über fünfzehn auf Bier spezialisierte Geschäfte in Wien - Tendenz steigend. Neben ausgefallenen Craft-Beer-Sorten, bietet einige auch Verkostungen und Workshops an. Hier einige der wichtigsten Spots:

Beer Lovers

Der Namen ist Programm und so ist Beer Lovers die erste Anlaufstelle für wahre Bier-Liebhaber. Biersommelier Markus Betz hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, in den ehemaligen Räumlichkeiten eines Supermarktes auf der Gumpendorferstraße das größte Craft-Beer-Sortiment Europas zugänglich zu machen. Nach eigenen Angaben gibt es derzeit über 1000 Craft-Beer-Spezialitäten aus über 125 Ländern zur Auswahl. Und nicht nur das: Verkostungen und Workshops, wie das „1x1 der Biere“ lassen die Herzen von Bierkennern und denen die es noch werden wollen höher schlagen.

Beer Store Vienna

Neben einer großen Bierauswahl bietet der Beer Store Vienna kommentierte Verkostungen an und hat sich auf Fachberatung für den Hobbybraubedarf spezialisiert. Vom Starterset bis hin zu semiprofessionellen Anlagen findet der zukünftige Biersommelier alles was das Herz begehrt. Das Geschäft nahe des Meidlinger Bahnhofs hat zudem einen Taproom, also einen Raum zur Verkostung, indem durch die Kühlung des gesamten Sortiments alles gleich verkostet werden kann.

Ottakringer Biershop

In Wien darf Ottakringer nicht fehlen. Neben den Klassikern der Brauerei wurde passend zum anhaltenden Trend eine Craft Beer Corner eingerichtet, wo es rund 150 verschiedene Biere aus Österreich und aller Welt gibt.

Biergreissler

Der jüngste Zuwachs unter den Spezialitätengeschäften hat erst im April eröffnet. Der liebevoll eingerichtete Biergreissler in der Josefstadt hat immerhin 350 Biere aus 20 Ländern zur Auswahl. Außerdem gibt es passende Literatur, Selbstbrauer-Sets und alles rund ums Bier. Ab dem späten Sommer sind auch Bier-Events geplant, bis dahin kann schon einmal alles vor Ort verkostet werden.

Vom großen Fest zur Verkostung im Dunkeln



Wer jetzt immer noch nicht genug von Hopfen und Malz hat, der sollte sich zu einem der zahlreichen Bierfeste begeben. Bis Ende August lädt die Ottakringer Brauerei zu den Braukultur-Wochen. Am 8. September ist die Eventreihe Bierg’schichtln zu Gast im Wiener Rathauskeller. Während fünf verschiedene Biere verkostet werden, erzählt der Belgier Raf Toté davon wie er nach Österreich kam, um Bier zu brauen. Im Oktober kann dann bei Beer in the Dark im Dunkeln verkostet werden. Das Craft Bier Fest genauso wie die Vienna Beer Week sind Ende November für jeden Bierliebhaber ein Muss.