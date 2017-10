BAWAG an der Börse

Die Aktien der BAWAG sind am Mittwoch das erste Mal an der Wiener Börse gehandelt worden. Die Papiere sind bei 47,30 Euro gestartet. Damit lagen sie 1,46 Prozent unter dem Ausgabepreis von 48 Euro.

Kurz nach Handelsbeginn bauten die Aktien ihr Minus noch aus und notierten gegen 9.20 Uhr mit 46,10 Euro knapp vier Prozent unter dem Ausgabepreis. Das bisherige Tagestief lag bei 46,00 Euro.

Es ist die größte Neuemission an der Wiener Börse überhaupt. Insgesamt wurden 40.250.000 bestehende Aktien bei Investoren platziert.

Wiener Börse startet etwas höher

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag etwas höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr bei 3.395,24 Zählern um 9,22 Punkte oder 0,27 Prozent über dem Dienstag-Schluss (3.386,02). Exklusive BAWAG wurden 340.221 (Vortag: 181.671) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Abseits des BAWAG-Börsengangs zogen die Titel der Telekom Austria an der ATX-Spitze um 3,31 Prozent auf 8,02 Euro an. Das Unternehmen hatte am Vorabend nach Börsenschluss ein gutes Ergebnis für die ersten neun Monate 2017 präsentiert und den Ausblick für den Jahresumsatz von plus ein auf plus drei Prozent angehoben. Die Anlagenzugänge sollen statt bisher erwarteter 725 Mio. nun im Gesamtjahr 745 Mio. Euro betragen.

Ab Freitag im ATX, an Stelle von RHI

Gleich am zweiten Handelstag, am 27. Oktober, wird die seit heute Mittwoch börsennotierte BAWAG im Leitindex der Wiener Börse starten. Das teilte die Börse Mittwochvormittag mit. Im ATX ersetzt die BAWAG nach dem Feiertag den Feuerfesthersteller RHI.

Die RHI AG scheidet nach der Fusion mit Magnesita aus dem Leitindex aus.

Der ATX enthält damit weiterhin 20 Titel. Den raschen BAWAG-Einzug in den Leitindex hat eine so genannte "Fast-Entry-Regelung" ermöglicht. Die BAWAG werde mit einer Gewichtung von mehr als 4 Prozent zu den Index-Schwergewichten zählen, schrieb die Börse, was der neuen Bankaktie auch zur sofortigen Aufnahme in den Index verhalf.

Für die bisherigen RHI-Aktien ist der heutige Mittwoch der letzte Handelstag an der Wiener Börse. Die mit Magnesita fusionierte Gesellschaft wird in London notieren. Die Wiener Börse legt aber auch Wert auf die Feststellung, dass RHI Magnesita, wie zahlreiche andere ausländische Titel, künftig im Global-Market-Segment in Wien zu haben ist.

Schon nach dem gestrigen Dienstag war an der Wiener Börse für den Immokonzern conwert Handelsschluss. Mit heutigem Mittwoch gingen alle Anteile der conwert-Minderheitsaktionäre auf den deutschen Hauptaktionär Vonovia über.