Vanillekipferl, Linzer Augen und Lebkuchen: Die Österreicher erfreuen sich in der Weihnachtszeit an den süßen Köstlichkeiten und backen diese häufig selbst. Wer es gern ein bisschen moderner möchte. sollte sich diese Keksausstecher näher ansehen.

1. Dreidimensionale-Keksform

Es muss ja nicht immer das öde Lebkuchenhaus sein. Auch Kekse können zum raffinierten 3D-Kunstwerk werden*. Das nötige Fingerspitzengefühl beim Zusammensetzen sollte man allerdings mitbringen.

2. Nicht ohne mein Einhorn

Wer ein Einhorn in freier Wildbahn sehen will, muss nicht ans Ende des Regenbogens reisen – ein Keksteller reicht vollkommen. Schön verziert werden diese Fabelwesen zum absoluten Augenschmaus. Der Fantasie sind mit dem Einhorn-Keksausstecher* keine Grenzen gesetzt.

3. Für wahre Musiker

Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away This year, to save me from tears…Was wäre die Adventzeit ohne der Schnulze von Wham! Wer den Ohrwurm satt hat, kann sich aufs Backen konzentrieren – mit Hilfe von Ausstechern in Form von Notenschlüssel, Klavier und Co.*

4. Dinosaurier-Set

Obwohl die gewaltigen Echsen längst ausgestorben sind, lassen sie Kinderherzen noch immer höher schlagen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch beim nächsten Kindergeburtstag wird mit diesen Ausstechern (sogar mit Fossil-Muster!) der Keksteller zum Hit.

5. Comic-Fans aufgepasst

Für die einen mag es bloß eine Fledermaus sein, für die anderen das Symbol von Batman – dem wohl berühmtesten Superhelden im DC-Universum. Mit den Batman-Ausstechern übernehmen auch gern die Männer das Kommando *in der Backstube.

6. Für hippe Bäcker

Die Ananas oder „Frucht der Könige“ zählt zu den beliebtesten Exoten in unserem Obstkorb. Sie enthält mehr Vitamin C als eine Orange und liefert wertvolles Mangan. Inzwischen ist sie aber weit mehr als ein gesundes Nahrungsmittel. Die Ananas ist ein beliebtes Motiv auf Kleidungsstücke, sowie als Dekostück (aus Gold oder Keramik für zuhause) erfolgreich. Jetzt gibt es auch die passenden Ananas-Keksausstecher*.

7. Für Hundeliebhaber

Oh, wie süß! Auch der beste Freund des Menschen will in der Adventzeit verwöhnt werden. Diese beiden Ausstecher (Hundeknochen* oder Hundepfote*) eignen sich hervorragend, um lustige, hausgemachte Leckereien für Hunde zu backen. Sie sind auch ein niedliches Geschenk für Besitzer aller Hunderassen.

