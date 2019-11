"Echt jetzt, die Buhlschaft?"

Seit 15 Jahren ist Caroline Peters eine der zentralen Schauspielerpersönlichkeiten des Burgtheaters. Diesen Sommer wird sie in Salzburg die neue Buhlschaft an der Seite von "Jedermann" Tobias Moretti sein. News erreichte sie telefonisch, als die Festspiele ihren Namen noch geheim hielten

Dass sich die aufregende Valery Tscheplanowa im kommenden Sommer vom Domplatz zurückziehen würde, hatten die Festspiele schon bekannt gegeben. Wer aber würde Tobias Moretti in die Jubiläumssaison zum Hundertjahrjubiläum begleiten? News konnte die Personalie ermitteln und erreichte auch gleich das Telefonat: Caroline Peters ist die neue Buhlin.

Zwischen den Königinnenaufgaben, die sie seit 15 Jahren im Ensemble des Burgtheaters erfüllt, und der vielfach als bedeutungslos qualifizierten Buhlschaft liegen Theaterwelten. Caroline Peters, die mit Kapazundern wie Andrea Breth oder Simon Stone arbeitet, ist die Buhlschaft mehr. Weshalb, erklärt Sie im folgenden Gespräch.

Vor fast genau einem Jahr sagten Sie mir im Interview: "Nach oben hin ist alles offen." Haben Sie damals womöglich an die Buhlschaft gedacht?

Jede Schauspielerin denkt doch: Wäre es nicht toll, in Salzburg Prinzessin zu sein? Man fragt sich, was das für ein Phänomen ist. Man spielt als Frau doch auch anspruchsvollere Rollen, die nicht halb so viel Aufmerksamkeit erregen. Das ist schon seltsam. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nach oben hin bleibt weiterhin alles offen. Es verändert sich doch auch ständig so viel. Dieses Gefühl, es geschafft zu haben, ist schwer zu erreichen. Es sei denn, man hat die Veranlagung dazu.

Wer ist die Buhlschaft für Sie?

Ich habe eher das Gefühl, dass das ein Amt ist, das jedes Jahr ausgefüllt werden muss -und das seit 100 Jahren. Von mir aus auch noch die nächsten 100 Jahre. Ich finde so eine Flaschenpost aus der Vergangenheit einfach toll. Da stellt man so eine Staffel her, die so durch die Zeiten wandelt und Jahrhunderte miteinander verbindet.

Haben Sie sofort zugesagt, als Sie die Anfrage bekommen haben?

Ich war tatsächlich sehr überrascht, als mich Bettina Hering angerufen hat. Ich musste ein paar Tage darüber nachdenken, ob ich auch finde, dass ich dafür die Richtige bin. Dann dachte ich mir, wenn die Salzburger Festspiele das denken, warum soll ich das dann nicht so sehen. Ich war gerade am Weg zum Supermarkt. Dann stand ich vor jedem Regal und dachte: "Echt jetzt, die Buhlschaft?" Das war eigentlich ganz komisch. Denn das Ambiente passte so gar nicht dazu. Ein Supermarkt ist ja wahrlich kein glamouröser Ort. Wie das Leben halt so ist: zwischen Alltag und Glamour.

Das komplette Interview lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von News (45/2019)!