Apple Pay steht offenbar vor dem Marktstart in Österreich. Mehrere Banken, darunter die Erste Bank und Sparkasse sowie die Onlinebank N26, kündigten im Internet die "baldige Verfügbarkeit" des Bezahldienstes des iPhone-Herstellers an, wie mehrere Zeitungen in ihren Mittwochsausgaben berichteten. Ein genauer Starttermin wurde nicht genannt.

Kunden können in Geschäften dann mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen. Der Service ist rund vier Jahre nach dem Start in den USA bereits in zehn EU-Ländern verfügbar.