Jahr für Jahr komplett abgefahren: Nicht nur hart gesottene Offroad-Fans und Adrenalin-Junkies aus aller Welt können die 24. Auflage des Erzbergrodeos im Mai 2018 kaum noch erwarten. Das Motorsport-Spektakel hat sich längst zu einem Event für abenteuerlustige Besucher weiterentwickelt. Da sichert man sich am besten gleich die Tickets - oder hat Glück und gewinnt mit News welche!

Geballte Motorsport-Action und jede Menge Entertainment verspricht die 24. Auflage des Erzbergrodeos von 31. Mai bis 3. Juni 2018. Die Veranstalter erwarten erneut zigtausende Besucher, wenn sich etwa 1.500 Starter aus rund 40 Nationen der gewaltigen Offroad-Herausforderung für Mensch und Material stellen. Denn eines ist schon jetzt klar: Wollen die Sportler den „Berg aus Eisen“ bezwingen, müssen sie und ihre Maschinen an die Grenzen gehen. Selektive Kurse auf dem Erzberg-Gelände sowie Action, die man hautnah spürt, sorgen für die Faszination der Veranstaltung in der breiten Bevölkerung. „Wir sprechen nicht nur eingefleischte Motorsportfans an, das Erzbergrodeo ist als großes Abenteuer für die ganze Familie konzipiert“, sagt Erzbergrodeo-Erfinder und -Mastermind Karl Katoch. Daher ist es nur konsequent, dass der Eintritt für Kinder bis 13 Jahre frei ist (Lichtbildausweis erforderlich).

Hare Scramble als Highlight

Die Fans erwartet an allen vier Tagen ein spektakuläres Offroad-Rennprogramm. Das unangetastete Highlight ist und bleibt aber das Red Bull Hare Scramble am Sonntag. Für dieses Rennen gilt es sich über den Iron Road Prolog an den Vortagen zu qualifizieren – und das ist nur 500 Fahrern vorbehalten. „Beim Red Bull Hare Scramble müssen die qualifizierten Teilnehmer binnen vier Stunden 25 Checkpoints passieren. Die Strecke an sich ist schon sehr selektiv, die Witterungsverhältnisse können dann noch ihr übriges dazu beitragen.

Vergangenes Jahr durften sich gerade einmal 25 Athleten über die Zielankunft freuen, im Jahr davor waren es überhaupt nur neun“, berichtet Organisationsleiter Mark Schilling. Im Anschluss an die Fahrerparade und die eindrucksvolle Startaufstellung beginnt das Highlight-Rennen am Sonntag, 3. Juni um 14.30 Uhr. Wer diesmal den Sieg feiern darf, wird sich im Laufe des Nachmittags zeigen. Die Siegerehrung um 18.30 Uhr setzt den Schlusspunkt unter das Rennwochenende und einen mit Sicherheit actiongeladenen Finaltag.

Tickets für Groß und Klein

Um das Erzbergrodeo zu einem ganz besonders unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen, hat der Veranstalter verschiedene VIP-Packages (ab 160 Euro) geschnürt. „Für uns stehen dabei nicht Buffets im VIP-Zelt im Vordergrund, vielmehr möchten wir unseren Special Guests Erlebnisse bescheren, die einen unmittelbaren Bezug zum Erzbergrodeo haben“, führt Katoch aus. Zu diesen Erlebnissen zählen Schmankerln wie ein Rundflug im Helikopter, bei dem die Besucher die Dimensionen des Erzberg-Areals aus der Vogelperspektive erfassen können oder ein Hauly-Ride in einem umgebauten 860 PS starken Schwerlastkraftwagen. Neu sind in diesem Jahr spezielle VIP-Tickets für Kinder, die dann mit einem von den Top-Fahrern signierten Erzbergrodeo-T-Shirt ausgestattet werden. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren kosten diese Tickets ab 30 Euro, für die sieben bis 14-jährigen jungen Motorsportfans ab 60 Euro.

