Die Berge sind in der Urlaubsplanung der Österreicher nicht wegzudenken. Das mag unter anderem daran liegen, dass Österreich mit einer Vielzahl an renommierten Skigebiete aufwartet. Das Reiseportal "Tripadvisor" hat mit dem Travellers' Choice Award die beliebtesten Reiseziele in der Alpenrepublik gekürt. Wir stellen die Top 10 vor.