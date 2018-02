Alte Bekannte führen das Nominiertenfeld für die diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards an: Die Popbands Bilderbuch und Wanda haben bei der Gala am 26. April im Wiener Volkstheater jeweils fünf Gewinnchancen. Dahinter folgen die Avantgardeformation 5K HD, das Musikkabarettduo Pizzera & Jaus sowie Rapper RAF Camora mit je drei Nennungen. Die Preise werden heuer zum 18. Mal verliehen.

Dabei steht auch eine Neuerung an: Immerhin wurden die Kategorien von 18 auf 14 reduzierte, Preise für Künstler, Künstlerin und Band des Jahres gibt es heuer nicht mehr. Damit wollte man zu einer "klaren Übersicht und Struktur" gelangen, betonte Dietmar Lienbacher, Präsident des Musikwirtschaftsverbands IFPI, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. "Wir haben festgestellt, dass es sehr viele Doubletten gab. Die Künstler und Bands finden ihren Platz auch in den Genrekategorien." Hier wurden zudem die Bereiche Volksmusik und Schlager zusammengefasst. Letztlich ergeben sich daraus sieben allgemeine sowie sieben Genre-Kategorien.

Als Song des Jahres wurden "Bungalow" von Bilderbuch, "Columbo" von Wanda", "Eine ins Leben" von Pizzera & Jaus, "Primo" von RAF Camora sowie "Wie a Kind" von Ina Regen nominiert. Um die Trophäe für das Album des Jahres rittern RAF Camora ("Anthrazit"), Bilderbuch ("Magic Life"), Wanda ("Niente") und Pizzera & Jaus ("Unerhört solide"), aber auch ein posthumer Preis ist möglich, findet sich doch die jüngste Best-of-Sammlung von Falco ("Falco 60") auf der Liste. Allgemeine Preise gibt es weiters für den besten Live-Act, Songwriter des Jahres und die beste Tonstudioleistung. Veranstalter IFPI vergibt außerdem einen Lebenswerkpreis.

© Amadeus Austrian Music Awards Conchita moderiert die Awards

Ansonsten gilt: Jury und Publikum sind am Zug. Denn bis 27. März können Fans über ihre Favoriten abstimmen, ihr Online-Voting macht 50 Prozent des Endergebnisses aus. Der Rest kommt von einer Fachjury. Komplett vom Publikum bestimmt wird wie üblich der FM4 Award, auf den 5K HD, Ankathie Koi, Dives, Farewell Dear Ghost und Mavi Phoenix hoffen dürfen. Und wie es sich anfühlt, bei der Gala auf der Bühne zu stehen, kennt die diesjährige Moderatorin bestens: Die mehrfache Amadeus-Gewinnerin Conchita wird am 26. April durch den Abend führen. Die Verleihung wird ab 21.55 Uhr auch auf ORF eins zu sehen sein.

Die Nominierten im Überblick:

SONG DES JAHRES

"Bungalow" Bilderbuch

"Columbo" Wanda

"Eine ins Leben" Pizzera & Jaus

"Primo" RAF Camora

"Wie a Kind" Ina Regen

ALBUM DES JAHRES

"Anthrazit" RAF Camora

"Falco 60" Falco

"Magic Life" Bilderbuch

"Niente" Wanda

"Unerhört solide" Pizzera & Jaus

LIVE-ACT DES JAHRES

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Leyya

Rainhard Fendrich

Wanda

ALTERNATIVE

Der Nino aus Wien

Garish

Leyya

Mavi Phoenix

Onk Lou

ELECTRONIC/DANCE

Marco Wagner & Dave Brown

Möwe

Parov Stelar

Poptracker feat. Ariana

Wandl

HARD & HEAVY

Belphegor

Kaiser Franz Josef

Mother's Cake

The Weight

Turbobier

HIP HOP/URBAN

Chakuza & Bizzy Montana

Dame

Raf Camora

Yasmo & die Klangkantine

Yung Hurn

JAZZ/WORLD/BLUES

~5/8erl in Ehr'n

5K HD

Hubert von Goisern

Molden, Resetarits, Soyka, Wirth

Wilfried

POP/ROCK

Bilderbuch

Ina Regen

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Die jungen Zillertaler

Die Seer

Nik P.

Nockalm Quintett

Semino Rossi

FM4 AWARD

5K HD

Ankathie Koi

Dives

Farewell Dear Ghost

Mavi Phoenix

SONGWRITER DES JAHRES

Florian Ritt, Gabriel Haider (Musik & Text), Paul Slaviczek (Musik) und Mathias Kaineder (Text) - Mir laungts -

Folkshilfe

Andreas Grass und Nikola Paryla (Musik & Text) - Dance Like Nobody´s Watching - Marija

Peter Fiedler (Musik & Text) - In der Nacht - Nockalm Quintett

Johannes Herbst und Simon Lewis (Musik & Text) - All I Am - Simon Lewis

Thomas Schneider (Musik & Text) - Unendlich gleich – Tagtraeumer