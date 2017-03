Dieses einfache Rezept ist nicht nur bei Familien beliebt. Der schnelle Eintopf mit Faschiertem und Kohl kommt auch super bei Studenten an. Wie Sie den Eintopf schnell zu Hause kochen können sehen Sie in unserem Video Schritt für Schritt.

Zutaten:

Für 4 Portionen

1/2 Weißkohl, (400 g)

400 g fest kochende Erdäpfel

2 El Öl

400 g gemischtes Faschiertes

1 Tl Kümmelsaat

1 Tl edelsüßes Paprikapulver

Salz, Pfeffer

1 l heiße Fleischsuppe

1 Lorbeerblatt

1/2 Bund gehackte Petersilie



Zubereitung:

1. 1⁄2 Weißkohl (400 g) putzen, halbieren und ohne den harten Strunk quer in 2 cm große Stücke schneiden. 400 g festkochende Erdäpfel schälen, in 1 cm breite Scheiben schneiden.

2 El Öl in einem weiten Topf erhitzen, 400 g gemischtes Faschiertes mit 1 Tl Kümmelsaat darin bei starker Hitze grob krümelig braten, kräftig mit 1 Tl edelsüßem Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.



2. Erdäpfel und Weißkohl über das Faschierte schichten, 1 l heiße Fleischsuppe und 1 Lorbeerblatt zugeben. Bei milder Hitze zugedeckt 30 Min. kochen.



3. Lorbeerblatt entfernen und den Eintopf mit 1⁄2 Bund gehackter Petersilie und etwas edelsüßem Paprikapulver bestreuen.



