Rund 60 Personen waren notwendig, um das auf 1.000 Stahlrohren aufgezogene weiße Zirkuszelt in Wien-St. Marx aufzustellen. Darin gastiert bis zum 17. April 2017 der Cirque du Soleil und gibt vor bis zu 2.600 Besuchern seine neue Show "Amaluna". Unter einer Lichtkuppel agieren dabei einige der besten Akrobaten der Welt in opulenten Phantasiekostümen, umrahmt von mythologisch-mysteriösen Kulissen und untermalt von Originalkompositionen, die wie stets live dargeboten werden. Wir haben die erstaunlichsten Attraktionen des Sepktakels.

Darum geht's in der Show

Amaluna entführt die Zuschauer auf eine geheimnisvolle Insel, auf der Göttinnen herrschen. Deren Königin Prospera inszeniert für ihre Tochter ein Ritual aus Anlass ihres Erwachsenwerdens. Wissen und Werte werden so von einer Generation an die nächste weitergegeben.

Nach einem von Prospera heraufbeschworenen Sturm strandet eine Gruppe junger Männer auf der Insel. Diese Ankunft löst eine epische und emotionale Liebesgeschichte zwischen Pros - peras Tochter und einem mutigen jungen Verehrer aus. Doch ihre Liebe wird zunächst auf die Probe gestellt. Die beiden sehen sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber und müssen Rückschläge überwinden, bevor Vertrauen, Glaube und Harmonie siegen.

Amaluna ist eine Fusion aus „ama“, das sich in vielen Sprachen auf „Mutter“ bezieht, und „luna“, was „Mond“ bedeutet, ebenso ein Zeichen für die Weiblichkeit. Damit wird Bezug genommen auf die Mutter/Tochter-Beziehung sowie die Göttin als Beschützerin des Planeten. Amaluna bezeichnet gleichzeitig jene mysteriöse Insel, auf der sich die Geschichte abspielt.

Mehr weibliche Artisten und Frauen-Band

Zum ersten Mal in der Geschichte des Cirque du Soleil agieren in der Mehrzahl weibliche Akteure, die Band sogar ausschließlich aus Musikerinnen. „Amaluna ist auch ein Tribut an die Stimme der Frauen“, erklärt Kreativdirektor Fernand Rainville. Die für die Regie verantwortliche Diane Paulus fügt hinzu: "Ich wollte eine verborgene Geschichte mit Frauen im Mittelpunkt inszenieren.“

Die 12 Highlights der Show

1. Einrad

Zwei mit goldfarbenen Reifröcken bekleidete Artisten, die auf Einräder während des Festzugs auf den Pfaden des anderen freudige Pirouetten drehen, tanzen und die Zuschauer begeistern.

2. Strapate

Miranda ruft die Walküren herbei, um mit deren Hilfe, Romeo zu befreien. Sie fliegen an Strapaten über die Zuschauer hinweg, während sie mit Cali kämpfen. Dabei hängen sie vom Karussell, einer rotierenden Vorrichtung hoch über ihnen. Es handelt sich hier um eine vierdimensionale Luftakrobatik- Show, die neben Geschick und körperlicher Kraft für die 360 Grad-Drehung bei Hochgeschwindigkeit, den Artisten präzises Timing abverlangt.

© Cirque du Soleil

3. Pfauentanz

Romeo wandert in einen Märchenwald, wo er den betörenden Tanz der Pfauengöttin in ihrem schillernd weißen Kleid beobachtet – eine Vorführung, die die Reinheit der Liebe symbolisiert.

© Cirque du Soleil

4. Clown Nummer

Romeos Diener Papulya trifft mit der Gruppe junger Männer ein und verliebt sich Halsüber-Kopf in Mainha, Mirandas Kindermädchen. Das Gefühl ist gegenseitig und schon bald gründen die beiden eine Familie.

5. Luftring und Wasserschale

Die Mondgöttin erscheint Miranda auf einem Luftring. Romeo sieht, wie Miranda in der großen Wasserschale spielt und ihre eigene Körperlichkeit und Weiblichkeit entdeckt. Dabei führt sie einen komplizierten Handbalanceakt vor, taucht unter und schlängelt sich durch das Wasser. Er springt zu ihr, sie spielen miteinander und küssen sich zum ersten Mal.

© Cirque du Soleil

6. Stufenbarren

Die gefangenen jungen Männer helfen den Amazonen, der wilden weiblichen Kraft der Insel – bei einer rasanten dramatischen Darstellung von klassischen Turnübungen.

© Cirque du Soleil

7. Schleuderbrett

Eingezäunt, schleudern sich junge Männer hoch in die Luft. Dabei drehen und wenden sie sich mit Hochgeschwindigkeit in spielerischen Fluchtversuchen, zuerst vor der Erdanziehung, dann aus ihrem Gefängnis. Sie meistern mehrere scheinbar unmögliche Aufgaben, wie in einem Handstand auf den nach oben zeigenden Handflächen eines Partners zu landen oder im steilen Winkel über eine Mini-Bühne zu laufen.

© Cirque du Soleil

8. Göttin der Balance

Prospera bringt Romeo und Miranda zur Göttin der Balance, um Zeuge zu werden, wie sie mit einem Mobile aus dreizehn Palmblatt-Rispen eine vollkommen ausgeglichene Welt schafft. Als Ode an das Gleichgewicht sind ihre Bewegungen langsam, bedacht und fast meditativ, während sie all Ihre Aufmerksamkeit auf diese buchstäblich atemberaubende Struktur konzentriert. Am Ende zieht sie das kleinste Teil heraus, alles fällt in sich zusammen und die Prüfung des jungen Liebespaares beginnt.

© Cirque du Soleil

9. 1000 Arme und Stäbe

Inspiriert durch einen indonesischen Ritualtanz performt eine bedrohlich wirkende, in schwarz und silber gekleidete Gruppe, eine Choreografie, aus der sich das Bild einer Frau mit tausend Armen zusammenfügt. Die Pfauengöttin erscheint wieder in einer ominösen Gestalt und entführt Miranda, während ein Wald aus Stäben wächst, angeregt durch eine Vietnamesische Zirkustradition. So wird ein Portal zur Unterwelt erschaffen, das Romeo passieren muss.

© Cirque du Soleil

10. Chinesische Stange

Romeo versucht zu Miranda zu gelangen, indem er mit purer Muskelkraft und originell-geübter Routine eine Stange erklimmt.

© Cirque du Soleil

11. Jonglieren

Cali nimmt Romeo gefangen und sperrt ihn in der Wasserschale ein. Er feiert seinen Sieg über den Konkurrenten mit einem Jonglierakt, bei dem immer mehr Bälle vom Himmel fallen.

© Cirque du Soleil

12. Banquine

Ein Fest zu Ehren von Romeo und Miranda bei dem ihre Beschützer Arme und Hände zu einer Plattform bilden, um dies als Absprung für Luftakobatikperformance zunutzen.

Unnützes Wissen

Für den Aufbau der gesamten Zelt-Anlage werden acht Tage benötigt, der Abbau dauert drei Tage.

65 Lastwagen transportieren nahezu 2.000 Tonnen Equipment von Stadt zu Stadt. Während der Spielzeit dienen einige der Trucks als Lagerfläche und Werkstätten.

Sechs 350 kVA Generatoren liefern Strom für das Grand Chapiteau und die ganze Einrichtung.

In Abstimmung mit einem kanadischen Team Ingenieure, wurde die Zeltplane von einer französischen Firma produziert die auf Segel und Zelte spezialisiert ist: Les Volieries du Sued-Oest.

Die Zeltplane für das Grand Chapiteau und die elf Seitengänge haben ein Gewicht von 5.227 Kilo.

Das Grand Chapiteau ist über 19 Meter hoch, hat einen Durchmesser von fast 51 Metern.

Die vier Masten sind 25 Meter hoch.

Das Grand Chapiteau bietet Platz für mehr als 2.600 Sitzplätzen und benötigt ein Team von ungefähr 85 Personen das Zelt aufzurichten.

Die Welt-Premiere von Amaluna fand im April 2012 in Montreal statt. Seitdem spielte die Show in Canada und den Vereinigten

Staaten, bevor sie im Mai 2015 ihre Europa-Premiere in Madrid feierte. Erstmals bei Cirque du Soleil besteht die Darstellerbesetzung zu 70% aus Frauen, die Band ist komplett weiblich.

Das Darstellerensemble von Amaluna umfasst insgesamt 46 Artisten. Weitere 64 Mitarbeiter reisen mit der Show.

Die 110 Mitwirkende repräsentieren 18 Nationen: Australien, Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Niederlande, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Ukraine und die Vereinigten Staaten.

Neben den allgemeinen Umgangssprachen Französisch und Englisch sind viele weitere Sprachen zu hören: darunter Chinesisch,

Spanisch, Russisch, Japanisch und viele mehr. Viele örtliche Firmen und Zulieferer versorgen die Amaluna-Produktion mit sämtlichen Gütern des täglichen Bedarfs, darunter Lebensmittel, Speisen und Getränke, Trockeneis, Biodiesel und andere Waren. Abfallmanagement und Recycling werden ebenfalls von lokalen Spezialisten übernommen. Amaluna liefert damit auch einen nicht unerheblichen Beitrag für die örtliche Wirtschaft.

Während eines Engagements in einer Stadt werden vor Ort mehr als 150 Hilfskräfte für verschiedene Tätigkeiten eingestellt, darunter Ordner, Platzanweiser, Pförtner, Empfangspersonal etc.

In der Küche arbeiten ein Küchenchef und drei Köche.

Die Artisten werden auf der Tournee von zwei medizinischen Fachkräften (einem Physiotherapeuten und einem Therapeuten) betreut.