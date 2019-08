Dieser bunte Mix aus Karotten, Limette und Curry lassen die vegane Küche mal wieder aufleben. Super schnell gemacht - So macht Kochen Spaß!

Zutaten für 4 Portionen:

150 g Zwiebeln

500 g Karotten

2 El Öl

3 Tl fruchtiges Currypulver, (z. B. Ingwercurry)

200 g gelbe Linsen

500 ml Gemüsefond

200 g Baby-Blattspinat

1 Pk. Naan-Brot, (232 g; Supermarkt; ersatzweise Fladenbrot)

1 Bio-Limette

200 g Sojajoghurt

Salz

Zubereitung:

1. Zwiebeln halbieren, in 5 mm breite Streifen schneiden. Karotten schälen und schräg in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Öl in

einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze 3 Minuten glasig dünsten. Karotten unterrühren und 2 Minuten

mitdünsten.

2. Erst 2 Tl Currypulver, dann die Linsen unterrühren. Gemüsefond und 300 ml Wasser zugeben, zugedeckt aufkochen und bei

milder Hitze 25 Minuten kochen lassen.



3. Inzwischen den Spinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Naan-Brot nach Packungsanweisung aufbacken. Spinat unter

das Curry rühren und zusammenfallen lassen. Limette heiß waschen, trocknen und 2 Tl Schale fein abreiben. Limettenschale und

Joghurt verrühren.

4. Restliches Currypulver unter das Curry rühren und mit Salz würzen. Mit Limettenjoghurt und Naan-Brot servieren.

