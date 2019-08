Für einen besonderen Geschmack sorgen Koriander und Lorbeerblätter. Entdecken Sie schon heute dieses exotische Gericht mithilfe diesen Rezepts.

Zutaten Für 4 Portionen:

600 g vorwiegend fest kochende Erdäpfel

400 g mitteldicke Karotten

2 Schalotten, (60 g)

2 Knoblauchzehen

1 rote Pfefferschote

2 frische Lorbeerblätter

6 El Olivenöl

1 Tl Kreuzkümmelsaat

2 Tl geräuchertes edelsüßes Paprikapulver

Salz

500 ml Gemüsebrühe, (heiß)

1 Dose Kichererbsen, (400 g)

6 Scheiben Ciabatta, (140 g)

1 große Bio-Orangen

15 g Koriandergrün

1 Flasche passierte Tomaten, (690 g)

2 Tl Agavendicksaft

Zubereitung:

1. Erdäpfel schälen, in 2 cm große Würfel schneiden und in kaltes Wasser legen. Karotten putzen, schälen und in 1 cm große Würfel

schneiden. Schalotten längs halbieren und quer in schmale Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Pfefferschote mit den

Kernen in feine Ringe schneiden. Lorbeer mehrfach einschneiden.

2. 3 El Öl in einem großen Topf erhitzen, Schalotten bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Knoblauch, Pfefferschote und Kreuzkümmel

kurz mitdünsten. Karotten und abgetropfte Erdäpfel unterrühren, kurz mitdünsten. Paprikapulver darüberstäuben. Lorbeer und Brühe

zugeben, abgedeckt aufkochen. Bei milder Hitze 20 Minuten kochen. Kichererbsen im Sieb abspülen und abtropfen lassen.



3. Brot im Blitzhacker grob zerkleinern. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Brösel 5-6 Minuten goldbraun rösten und abkühlen

lassen. Orange heiß waschen und die Schale mit einem Zestenreißer in kurzen Fäden abschälen. Korianderblättchen abzupfen,

grob hacken. Orangenschale und Koriander unter die Brösel mischen.

4. 100 ml Orangensaft auspressen, den Saft mit den passierten Tomaten in den Eintopf rühren und erhitzen, mit Salz und

Agavendicksaft abschmecken. Eintopf mit der Orangen-Koriander-Bröselei bestreut anrichten.

