Zum Valentinstag zeigen verliebte Paare gerne ihre Zuneigung und genießen die Zweisamkeit - ob bei einem Candle-Light-Dinner oder einem romantischen Spaziergang. Passend zum Tag der Liebe gibt es in Wien rund um den 14. Februar etliche Angebote für Pärchen.

THEMEN:

Verliebt im Zoo

Wer am Valentinstag einen romantischen Ausflug plant, für den hat der Tiergarten Schönbrunn ein besonderes Angebot: Mit dem Kennwort "Valentinstag" erhalten Paare zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 18,50 Euro. Außerdem wird um 14.00 Uhr eine einstündige kostenlose Führung angeboten, bei der man allerlei Interessantes über das Liebesleben der Tiere erfährt.

© Daniel Zupanc/Tiergarten Schönbrunn Blattschneiderameisen im Tiergarten Schönbrunn

Laut Tiergarten werden Tiere mit ganz unterschiedlichen Paar-Beziehungen besucht: von den Gibbons, die monogam leben, über die Kattas, bei denen die Frauen das Sagen haben, bis hin zu den Robben, wo sich ein Männchen einen Harem hält.

Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich ist.

Relaxen in der Therme

© Cathrine Stukhard/Therme Wien

Ebenfalls ein beliebter Zeitvertreib für Paare ist das Relaxen in der Therme. Die Therme Wien empfiehlt zum Valentinstag beispielsweise den "Relax! Tagesurlaub" um 78 Euro pro Person. Der Tag startet mit einem gesonderten Check-in ohne Anstellen und einer Relax Badetasche bestehend aus Leih-Bademantel, Badetüchern und Badeschuhen. Außerdem erwartet die Gäste eine eigene Relax-Lounge im Innen- und Außenbereich der Therme Wien sowie zahlreiche Serviceleistungen wie Snacks, reservierte Liegen und Zugang zu Sauna und Solewelt. Verwöhnende Massagen bietet hingegen das "Zeit zu Zweit"-Paket der Thermenmassage. Zum Preis von 140,50 Euro werden Verspannungen gelöst. Im Paket enthalten sind zwei Stempelmassagen, zwei klassische Massagen und zwei Gläser Sekt (Dauer der Behandlung insgesamt 50 Minuten).

Kostenlose Sightseeing-Busse

Wer am Valentinstag lieber aktiv etwas unternimmt, der könnte sich auf eine Tour durch Wien begeben. Denn am 14. Februar sind die Hop-On-Hop-Off-Busse von "Vienna Sightseeing Tours" für Pärchen gratis, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilt. Dazu müssen sich Paare am 14. Februar 2017 mit dem Losungswort "Love" im Kundencenter in der Opernpassage melden und schon kann die Fahrt beginnen. Die ersten 60 Paare erhalten zusätzlich je eine 0,2 Liter Flasche Schlumberger "Sparkling" und zwei Gläser.

© VIENNA SIGHTSEEING TOURS / Bernhard Luck "Vienna Sightseeing Tours"-Bus

Die genauen Abfahrtszeiten der einzelnen Linien kann man im Internet unter www.viennasightseeing.at/hop-on-hop-off/ und an den jeweiligen Haltestellen nachlesen. An den einzelnen Stopps können Passagiere auch beliebig oft ein- und aussteigen.

Ticket-Aktionen für Events

Die Aktion von Wien-Ticket lässt Fan-Herzen höherschlagen. Von 1. Februar bis einschließlich 14. Februar 2017 gibt es bis zu 30 Prozent Ermäßigung auf ausgewählte Veranstaltungen, darunter Musicals wie "Schikaneder" (-30 %) und "Queenmania" (-20 %), Konzerte wie "Rainhard Fendrich" und "EAV" (je -14 %). Die Aktion ist von 1. bis einschließlich 14. Februar mit dem Aktionscode "Valentin" online über www.wien-ticket.at, im Call Center unter +43 1 588 85 und im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper buchbar.

Romantisch Essen gehen

Auch etliche Wiener Restaurants haben sich zum Tag der Liebe spezielle Angebote einfallen lassen. Hier finden Sie eine kleine Auswahl der Angebote:

© Istockphoto.com/LuckyBusiness

1. Hotel Marriott: Zur Option stehen ein "Candlelight Dinner Buffet" mit romantischer Live-Musik von Caroline Kreutzberger ab 19.00 Uhr für 54 Euro pro Person, exklusive Getränke. Oder ein dreigängiges Wahlmenü im Garten Café ab 18 Uhr für 38 Euro pro Person, exklusive Getränke.

Nähere Informationen unter: https://www.facebook.com/ViennaMarriottHotel/

2. Le Méridien: Das Hotel verwöhnt seine Gäste mit einem 4-gängigen "Valentins Dinner" für 56 Euro pro Person - angeboten wird auch ein komplett vegetarisches 4-Gang-Dinner zum selben Preis.

Nähere Informationen unter: http://www.lemeridienvienna.com/valentinstag

3. Palais Coburg: Das Palais Coburg widmet sich am Valentinstag ganz den Liebenden mit einem Valentins-Fondue (ab 107 Euro für 2 Personen) in der Weinbar oder einem 5-Gang-Menü im Restaurant Clementine ab 98 Euro pro Person (inklusive Liebeslieder).

Nähere Informationen unter: http://palais-coburg.com/kulinarik/specials/

4. Casino Wien Im Casino Wien kann man ebenfalls ein Valentinstag-Dinner genießen. Für 69 Euro pro Person erhält man: 10 Euro Begrüßungsjetons, jeweils 1 Glas Schlumberger Sparkling mit Veilchen und ein 5-gängiges Menü.

Nähere Informationen unter: http://www.casinos.at/de/

5. Lusthaus im Wiener Prater Das Restaurant hat ein 5-Gang-Überraschungsmenü um 55 Euro pro Person (inklusive Aperitif) im Angebot.

Nähere Informationen unter: http://www.lusthaus-wien.at

Weitere Angebote

Unter anderem haben noch folgende Einrichtungen Valentinstag-Angebote:

Jüdisches Museum Wien: "Unsere Stadt – zu zweit" - Das Jüdische Museum Wien bietet zum Valentinstag eine besondere Führung an, um 17:00 Uhr im Museum Dorotheergasse. Nähere Infos unter: www.jmw.at/de/events

"Unsere Stadt – zu zweit" - Das Jüdische Museum Wien bietet zum Valentinstag eine besondere Führung an, um 17:00 Uhr im Museum Dorotheergasse. Nähere Infos unter: www.jmw.at/de/events Das Kunst Haus Wien hat eine "Two for One"-Aktion für die aktuelle Ausstellung "Peter Dressler – Wiener Gold": Um den Preis eines Vollpreistickets erhalten zwei Personen Zutritt.

hat eine "Two for One"-Aktion für die aktuelle Ausstellung "Peter Dressler – Wiener Gold": Um den Preis eines Vollpreistickets erhalten zwei Personen Zutritt. Die Vereinigten Bühnen Wien versüßen Musical-Fans den Valentinstag mit einer besonderen Ticket-Aktion. Von 1. Februar bis einschließlich 14 Februar sind alle Tickets der Kategorien A-D für alle Vorstellungen von "Schikaneder" bis 31. März 2017 um 30 Prozent ermäßigt (max. 4 Karten pro Buchung).

versüßen Musical-Fans den Valentinstag mit einer besonderen Ticket-Aktion. Von 1. Februar bis einschließlich 14 Februar sind alle Tickets der Kategorien A-D für alle Vorstellungen von "Schikaneder" bis 31. März 2017 um 30 Prozent ermäßigt (max. 4 Karten pro Buchung). Das Theater an der Wien wartet mit einer 1+1 Aktion für "Piramo e Tisbe" (die babylonische Version des "Romeo und Julia"-Stoffes) auf: Erhältlich sind 2 Karten zum Preis von 1 für die konzertante Opernvorstellung am 28. Februar 2017 im Theater an der Wien, gültig für alle Kategorien nach Verfügbarkeit (max. 4 Karten pro Buchung).

wartet mit einer 1+1 Aktion für "Piramo e Tisbe" (die babylonische Version des "Romeo und Julia"-Stoffes) auf: Erhältlich sind 2 Karten zum Preis von 1 für die konzertante Opernvorstellung am 28. Februar 2017 im Theater an der Wien, gültig für alle Kategorien nach Verfügbarkeit (max. 4 Karten pro Buchung). Das "Haus der Musik" bietet am Valentinstag eine Spezialführung mit dem Titel "An die unsterbliche Geliebte" an. Dabei wird das Liebesleben der Komponisten der Wiener Klassik näher beleuchtet. Für wen hat Beethoven "Für Elise" geschrieben? Nähere Infos unter: www.hausdermusik.com

bietet am Valentinstag eine Spezialführung mit dem Titel "An die unsterbliche Geliebte" an. Dabei wird das Liebesleben der Komponisten der Wiener Klassik näher beleuchtet. Für wen hat Beethoven "Für Elise" geschrieben? Nähere Infos unter: www.hausdermusik.com Im Stephansdom kann man sich auch noch Gottes Segen für die Beziehung abholen: Um 20.00 Uhr lädt Dompfarrer Toni Faber traditionellerweise Paare, Verliebte, aber auch Menschen, die noch auf der Suche sind, zur "Segnung der Liebenden".

Kontrastprogramm für Valentinstag-Muffel

Wer Single ist oder dem Valentinstag aus anderen Gründen entfliehen will, kann sich hier ein paar Anregungen für ein Kontrastprogramm holen: Im WUK geht es beim "Anti Valentine's Day Ball" wieder rund. Dieses Mal steht der Film "A Dirty Shame" von John Waters im Fokus des Events.

Der Gegenpol zum romantischen Dinner: Das lädt das Pub Polkadot zum "comfy-pant/jogging-hosen-abend" ein, bei dem schicke Hosen beziehungsweise Unterteile absolut tabu sind.

Am Sonntag, den 12. Februar, findet im Hard Rock Cafe Vienna heuer wieder der Anti-Valentine’s Day Brunch (von 10.30 Uhr - 12.30 Uhr) statt - inklusiver einer "Bloody Mary Station", an der sich die Gäste ihre Drinks selbst mixen können. Kostenpunkt: 23 Euro pro Person. Tickets gibt es hier.

Im Klub die Fledermaus steigt am Montag, den 13. Februar, die "Mercy - Anti Valentinstagsparty" mit dem Titel "Who the Fuck is Valentine?" Start ist um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, gespielt wird: 80's, Synthie Pop, Dark Electro & Wave.