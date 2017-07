Ob instabile politische Lage, Terrorgefahr oder hohe Kriminalitätsraten, all das kann für Urlauber ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Grund genug, um vor der Reiseplanung einen Blick auf den globalen Friedensindex und die Reisewarnungen des Außenministeriums zu werfen. Oder aber einfach diesen Text zu lesen. Zur Beruhigung vorweg: Trotz all der Kriege, Katastrophen und Anschläge, ist die Welt global gesehen 2017 friedlicher geworden.

Noch vor wenigen Jahren war die Türkei die zweitliebste Feriendestination der Österreicher. Doch der Ärger über Erdogan und die Angst vor Terror lässt österreichische Touristen fernbleiben. Auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca hingegen konnte ein Terroranschlag gerade noch vereitelt werden. Im Gegensatz zu den Fällen in London, Paris, Nizza oder Brüssel. Wenig verwunderlich also, dass Österreicher heuer verstärkt das eigene Land bereisen. Denn im Urlaub möchte man doch vor allem eines: Eine schöne Zeit haben. Ohne dabei Angst um seine Sicherheit haben zu müssen.

Die friedlichsten Länder der Welt

Absolut sicher können sich Reisende im Sommer in nur wenigen Ländern der Welt fühlen. Acht der zehn friedlichsten Länder der Welt liegen in Europa. Das zeigt der „Global Peace Index“, zu Deutsch: Globaler Friedensindex. Das Ranking wird jährlich vom amerikanischen Institut für Wirtschaft und Frieden (IEP) erstellt. 163 Länder werden aufgrund von Faktoren wie „Sicherheit“, „Kriminaliät“, „Einfluss von Terror“, „Politische Stabilität“ oder „Beziehungen zu Nachbarländern“ auf ihren „Friedenslevel“ hin analysiert und anschließend bewertet. Die Ergebnisse: Das friedlichste Land der Welt bleibt Island. Der nördliche Inselstaat liegt seit 2008 ungeschlagen auf dem ersten Platz.

© shutterstock Island: Das friedlichste und sicherste Land der Welt

Dicht gefolgt von Neuseeland und Portugal auf Platz zwei und drei. Den vierten Platz belegte Österreich, den fünften Dänemark. Zu den fünf sichersten Ländern zählen Island, Norwegen, Schweiz, Dänemark und Schweden. Frankreich fiel wegen der letzten Anschläge fünf Plätze zurück. Aufgrund des Terrors verloren ebenso Deutschland und einige nordische Länder „Friedenspunkte“. Damit sind sie jedoch nicht alleine: Der Terrorismus ist im letzten Jahrzehnt in 60 Prozent aller Länder weltweit gestiegen.

© shutterstock Neuseeland

© shutterstock Portugal

© shutterstock Österreich

USA seit Trump Wahl unsicherer

Global gesehen sei die Welt im Vergleich zu letztem Jahr aber friedlicher geworden, sagen die Autoren des Berichts. Insgesamt 93 Länder konnten ihre Sicherheitslage verbessern. Diesen gegenüber stehen 68 Länder, die im Vergleich zu 2016 im Ranking zurückfielen. Weltweit am meisten verschlechtert hat sich die USA. Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten würde laut IEP die Ungleichheit und Korruption stetig wachsen, die Pressefreiheit jedoch schwinden. Dennoch rangiert Nordamerika weiterhin als zweitfriedlichste Region hinter Europa.

© shutterstock USA

Bei weitem nicht friedlich

Syrien trägt zum fünften Mal in Folge den Titel als Land, wo am wenigsten Frieden herrscht und belegte somit den 163. Platz. Ähnlich ist die Lage in Afghanistan, im Irak, im Südsudan und im Jemen. Der Mittlere Osten und Nord Afrika zählen damit weiterhin zu den am wenigsten friedlichen Regionen der Welt. Ein hohes Sicherheitsrisiko gibt es außerdem in Nordkorea, Kolumbien, Venezuela, Mexiko, den Philippinen, Russland sowie in der Ukraine und der Türkei.

© shutterstock Syrien

Reisewarnungen des Außenministeriums

Für folgende Länder spricht das Außenministerium eine Reisewarnung aus. Eine partielle Reisewarnung gibt es für die gelb markierten Regionen.

Interaktive Reiserisko-Karte

Zusätzlich zum „Global Peace Index“ zeigt die interaktive „Travel Risk“-Karte die Reiserisiken für jedes Land der Welt. Fünf Risikostufen gibt es, die Farbe grün markiert unerhebliche Risiken, die dunkelroten Bereiche hingegen weisen ein extremes Risiko auf. Des Weiten lässt sich rechts oben im Dropdown-Menü auch das gesundheitliche Risiko sowie die Straßensicherheit abfragen.