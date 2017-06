Wie viel geben die Österreicher, die Deutschen und andere Europäer für ihren Sommerurlaub aus? Die Reisesuchmaschine "checkfelix.com" hat analysiert, wie es um die Reisekassen der europäischen Urlauber bestellt ist. Wer gerne spart und wer sich im Urlaub etwas gönnt.

Österreicher fliegen gerne günstig

Die Reisesuchmaschine hat verglichen, wie viel Europäer bereit sind, für einen Trip in ihre fünf beliebtesten Sommerdestinationen eher auszugeben. Das Ergebnis zeigt: Österreichs Urlauber sind bei dem Kauf von Flugtickets heuer im EU-Vergleich am sparsamsten: Sie geben für Flüge in ihre fünf beliebtesten Sommerdestinationen durchschnittlich am wenigsten aus und setzen eher auf Reiseziele in Europa. Niederländer, Franzosen und Briten greifen diesen Sommer für Flugtickets gerne etwas tiefer in die Tasche und verreisen zu weiter entfernt gelegenen Destinationen.

Niederländer zahlen durchschnittlich 501 Euro für einen Flug in den wohlverdienten Urlaub, Österreicher geben durchschnittlich lediglich 178 Euro für einen Flug zu ihren beliebtesten Sommerreisezielen aus. Auch bei Reisenden aus Deutschland sitzt das Sommer-Reisebudget dieses Jahr, mit einigen Fernreisezielen unter den Top 5, wesentlich lockerer als bei den Österreichern: Mit einem durchschnittlichen Preis von 316 Euro geben Reisefreudige aus Deutschland heuer nahezu doppelt so viel wie Österreicher für Flugtickets zu ihren diesjährigen Top-Sommerdestinationen aus.



Luxushotel oder Sparvariante?

Dafür gönnen sich die Österreicher gerne einmal ein luxuriöseres Hotelzimmer der Sternekategorie 4 bis 5. Im Ranking dieser Kategorie landen wir immerhin auf Platz vier. Spitzenreiter sind hier Spanien, Dänemark und Portugal: Jeder Zweite Däne und Portugiese sucht nach Übernachtungsmöglichkeiten im 4- oder 5-Sterne Hotel (durchschnittlich jeweils 53 Prozent). Die Spanier toppen das Ergebnis sogar noch. 54 Prozent der spanischen Reisenden suchen nach Hotels in der Luxuskategorie.

Am genügsamsten sind dieses Jahr Reisende aus Frankreich. Die Analyse zeigt laut "checkfelix.com", dass 7 von 10 Franzosen für ihren kommenden Sommerurlaub nach einem Hotel in der Kategorie 1 bis 3 Sterne (67 Prozent) suchen. Gleichzeitig suchen 7 Prozent der Franzosen gezielt nach einem Zimmer in der eher spartanischen 1-Sterne-Kategorie (EU-Durchschnitt bei 1-Sterne-Kategorie: 4 Prozent).



Österreichs Hotelurlauber teilen sich in zwei Lager: 51 Prozent der heimischen Urlauber interessieren sich für Hotels mit 1 bis 3 Sternen, während 49 Prozent am liebsten in 4- oder 5-Sterne-Hotels ihren Sommerurlaub verbringen möchten. Am beliebtesten sind unter Österreichs Reisenden übrigens die Kategorien 3- oder 4-Sterne.