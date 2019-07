Dieser farbenfrohe Mix ist etwas für die ganze Familie. Gutes Gelingen und einen guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen:

1 Glas Schafskäse, (Würfel in Öl, 150 - 200 g)

600 g Faschiertes, Rind oder Lamm

500 g Champignons, frische

2 Paprikaschoten, rot und grün

2 Knoblauchzehen

300 g Crème fraîche

1 TL Oregano, getrocknet

100 g Schafskäse im Stück

Salz und Pfeffer, frisch gemahlener

Zubereitung:

Die Schafskäsewürfel in ein Sieb gießen und das Öl dabei

auffangen. Die Champignons in Scheiben schneiden. Die

Paprikaschoten putzen und in Streifen schneiden. Den

Knoblauch fein hacken.

In ca. 3 EL von dem aufgefangenen Öl das Hackfleisch braun

und krümelig braten. Die Hälfte der Champignons dazu geben

und mit anbraten. Nun auch die Paprikastreifen und den

Knoblauch dazugeben und anbraten.

Nach ca. 5 Minuten die Crème fraîche und den Oregano

einrühren und mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken. Alles

in eine feuerfeste Form geben und die restlichen

Champignons darauf verteilen.

Zuletzt die abgetropften

Schafskäsewürfel sowie den zerbröckelten Schafskäse darauf

streuen und den Auflauf 20 - 30 Minuten bei 180°C (Umluft)

backen.

Dazu passt Tzatziki, Fladenbrot und/oder Reis.

