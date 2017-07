Manchmal riecht es in Primark-Filialen merkwürdig - vor allem im Sommer. Jetzt hat sich Primark erstmals ausführlich zu den Gerüchen geäußert.

Manchmal riecht es in Primark-Filialen merkwürdig – vor allem im Sommer. Jetzt hat sich Primark erstmals ausführlich zu den Gerüchen geäußert. Schuld für den Geruch seien beispielsweise die Gummisohlen von Sommerschuhen oder ähnliches.

In Primark-Filialen würde der Geruch besonders auffallen, so der Geschäftsführer von Primark Deutschland, da das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz viele solcher Artikel führen würde.

Primark steht immer wieder in der Kritik. Die Punkte reichen von schlechten Arbeitsbedingungen, schlechter Qualität bis zu umweltschädlichen und krankmachenden Materialien.

Primark ruft Flip-Flops mit krebserregender Sohle zurück

Erst am Dienstag rief der Textil-Diskonter Flip-Flops in Khaki, Schwarz und Blau zurück. "Wir haben in der Laufsohle der Produkte leicht erhöhte Konzentrationen des Stoffes Chrysen gefunden, der als schädlich für den Lebensraum Wasser gilt und möglicherweise auch riskant für die menschliche Gesundheit ist", begründete Primark den Rückruf auf seiner Website.

Chrysen kann krebserregend wirken und ist für im Wasser lebende Organismen sehr giftig. Das Produkt stand vom 4. Jänner bis zum 2. Juni 2017 in den österreichischen und deutschen Filialen zum Verkauf. Primark rief auf seiner Website alle Kunden auf, die Flip-Flops zurück zu bringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Rechnung erstattet. Betroffen sind die Flip-Flops mit der Nummer 02387/07, 08, 09 (Khaki), 02387/01, 02, 03 (Schwarz), 02387/10, 11, 12 (Marineblau) sowie 02387/04, 05, 06 (Blau).