Wer momentan "Netflix" sagt, kommt um "Stranger Things" nicht herum. Die drittel Staffel der Erfolgsserie ist erst seit 4. Juli im Streaming-Dienst abrufbar, hat aber binnen kürzester Zeit schon alle Rekorde gebrochen. Und das, obwohl es wesentlich bessere Serien auf Netflix gibt, wie die nachfolgende Auflistung zeigt.

Fans werden es nicht gerne hören, aber es gibt Serien, die besser sind als "Stranger Things". Sie mögen vielleicht nicht so viel Retro-Chic haben, nicht so wehmütig in die Vergangenheit vieler Mittvierziger blicken, keine smart versteckten Produktplatzierungen auftischen oder vielleicht nicht so aufwendig produziert sein.

Schenkt man der populären Filmkritik-Sammlung bzw. -Datenbank "Rotten Tomatoes" Beachtung, gibt es eine Reihe von Netflix-Eigenproduktionen, die besser beim Publikum angekommen sind. Zum Vergleich: Die dritte Staffel von "Stranger Things" kommt in der Zuschauer-Bewertung auf 86%.

Dark

Das sagt Netflix: Nach dem Verschwinden eines Kindes begeben sich vier Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das drei Generationen umspannt.

Zuschauer-Bewertung: 98%

Kritiker-Bewertung: 100%

Mindhunter

Das sagt Netflix: Ende der 70er revolutionierten zwei FBI-Agenten durch eine Analyse der mörderischen Psyche menschlicher Monster die Kriminalwissenschaft.

Zuschauer-Bewertung: 94%

Kritiker-Bewertung: 97%

How to sell Drugs online (fast)

Das sagt Netflix: Um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, beginnt ein Nerd, von zu Hause aus im Internet Ecstasy zu verkaufen, und wird schon bald zu einem der größten Dealer Europas.

Zuschauer-Bewertung: 92%

Kritiker-Bewertung: --

Master of None

Das sagt Netflix: In dieser preisgekrönten Serie möchte Dev seine Schauspielkarriere ankurbeln und mithilfe seines vielfältigen Freundeskreises außerdem seine Dating-Künste aufpolieren.

Zuschauer-Bewertung: 90%

Kritiker-Bewertung: 100%

Glow

Das sagt Netflix: Im L.A. der 1980er erfindet sich eine Gruppe von Außenseiterinnen als die Gorgeous Ladies of Wrestling, kurz GLOW, neu. Eine Komödie vom „Orange is the New Black“-Team.

Zuschauer-Bewertung: 89%

Kritiker-Bewertung: 95%

The End of the F***ing World

Das sagt Netflix: In dieser düsteren Comedy-Serie nach der Graphic Novel unternehmen ein psychopathischer Teenager und eine abenteuerlustige Rebellin einen verhängnisvollen Roadtrip.

Zuschauer-Bewertung: 90%

Kritiker-Bewertung: 98%

Ein besonderes Leben (Special)

Das sagt Netflix: Ein junger homosexueller Mann mit einer Zerebralparese will seinem isolierten Dasein den Rücken kehren, um endlich das Leben zu führen, das er sich wünscht.

Zuschauer-Bewertung: 88%

Kritiker-Bewertung: 95%

American Vandal

Das sagt Netflix: Nach dem Erfolg ihrer ersten Dokumentation suchen Peter und Sam nach einem neuen Skandal. Die Wahl fällt auf ein markerschütterndes Highschool-Verbrechen in Washington.

Zuschauer-Bewertung: 89%

Kritiker-Bewertung: 98%

On my Block

Das sagt Netflix: Der Highschool-Alltag in einem von Armut und Verbrechen geplagten Teil von Los Angeles stellt die Freundschaft zwischen vier gewieften Teenagern auf die Probe.

Zuschauer-Bewertung: 96%

Kritiker-Bewertung: 97%

Alias Grace

Das sagt Netflix: Im Kanada des 19. Jahrhunderts nimmt ein Nervenarzt die Psyche einer verurteilten Mörderin unter die Lupe. Nach dem preisgekrönten Roman von Margaret Atwood.

Zuschauer-Bewertung: --

Kritiker-Bewertung: 99%

One Day at a Time

Das sagt Netflix: In dem Reboot des Serienhits erzieht eine neuerdings alleinstehende Latina ihre Tochter und ihren Sohn mit der „Unterstützung“ ihrer altmodischen Mutter.

Zuschauer-Bewertung: 91%

Kritiker-Bewertung: 98%

When They See Us

Das sagt Netflix: Diese Serie nach wahren Ereignissen erzählt die Geschichte von fünf Teenagern aus Harlem, die fälschlich eines brutalen Übergriffs im Central Park beschuldigt wurden.

Zuschauer-Bewertung: 91%

Kritiker-Bewertung: 96%

Matrjoschka (Russian Doll)

Das sagt Netflix: Nadia stirbt immer wieder, um dann erneut die Party ihres 36. Geburtstags zu erleben. Gefangen in einer surrealen Zeitschleife muss sie sich ihrer Sterblichkeit stellen.

Zuschauer-Bewertung: 87%

Kritiker-Bewertung: 96%