Noch gelten Rebecca, Anna, Lisa und Louiza als Geheimtipp. Doch das dürfte sich bald ändern. Denn bei der ersten Schlager-Girlband Deutschlands ist der Name Programm: Sie sind auf dem besten Weg der nächste große „Lichtblick“ am Schlagerhimmel zu werden. Im Interview mit News verraten sie, warum sie dennoch nicht Helene Fischers Erbinnen sein wollen.

News: Innerhalb von 14 Tagen wurde das Musikvideo zu eurer ersten Single „Tausend und eine Nacht“ auf YouTube über 100.000 Mal aufgerufen – mittlerweile hat es bereits mehr als 400.000 Views. Was ist das für ein Gefühl?

Rebecca: Es ist einfach unbeschreiblich.

Anna: Wir haben uns schon so gefreut als wir die 100.000-Marke geknackt haben. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.

Ihr seid die erste Schlager-Girlgroup Deutschlands. Wie ist es dazu gekommen?

Anna: Wir wurden von der Plattenfirma kontaktiert, ob wir bei einem Casting für eine Schlagergirlgroup teilnehmen möchten.



Lisa: Genau. Und obwohl wir gecastet wurden, fühlen wir uns nicht so. Wir sind sofort zusammengewachsen und wollen auch als Musikerinnen ernst genommen werden.

Wer steckt hinter „Lichtblick“? Was machen Louiza, Rebecca, Anna und Lisa, abseits der Bühne?

Louiza: Wir sind eigentlich vier ganz normale Mädels, die in ihrer Freizeit nichts anderes tun als andere auch.

Rebecca: Natürlich haben wir noch unsere eigenen Hobbys und Leidenschaften abseits der Musikszene.

Anna lacht : Aber gesungen wird trotzdem immer.

Ihr steht noch am Anfang eurer Karriere – was sind die größten Herausforderungen für euch?

Louiza: An einigen Tagen haben wir wirklich viele Interview- und Drehtermine auf einmal. Wir müssen ständig Städte und Hotels wechseln und trotzdem fit sein. Das ist noch sehr ungewohnt. Aber wir leben für die Musik und sind so dankbar für all das, was wir in dieser Zeit jetzt schon zusammen erleben durften.

Wie seid ihr zur Musik gekommen?

Lisa: Mein Vater ist Jazzmusiker und ich habe von klein auf eigentlich immer nur gesungen und getanzt. Irgendwann wurde mir klar, dass ich auf die Bühne möchte.

© ©benwolf2017

Rebecca: Ich glaube, dass wir wirklich alle schon als Kleinkinder sehr musikaffin gewesen sind. Ich sang zuerst im Kinderchor und später im Schulchor. Irgendwann kamen dann auch schon die ersten Solo-Auftritte.

Wie hat sich durch „Lichtblick“ euer Leben verändert?

Anna: Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben ein, wie wir finden, hammermäßiges Album aufgenommen und sind dabei richtig gute Freundinnen geworden. Wir können alles, was noch passieren wird, kaum erwarten. Und gehen all dem mit offen Armen und einem fetten Grinsen im Gesicht entgegen.

» Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir haben ein hammermäßiges Album aufgenommen! «

Louiza: Wir haben so lange darauf hingearbeitet und unser Ziel nie aus den Augen verloren. Unser Album in Deutschland, Österreich und in der Schweiz präsentieren zu dürfen, ist ein unglaubliches Gefühl. Alles, was wir hier gerade erleben dürfen, ist eine große Ehre und erfüllt uns mit Stolz.

Wie kam es zu eurem Bandnamen?

Lisa: Wir haben lange überlegt. „Lichtblick“ war dann eher eine spontane Eingebung von uns allen.

Rebecca: Von der wir sofort begeistert waren. Als unser Texter – der noch nichts von unserem Namen ahnte – dann zufällig auch unseren ersten Song so nannte, wussten wir, dass der Name wie für uns geschaffen ist. Jetzt geben wir uns natürlich Mühe ihm auch gerecht zu werden.

Wann ist das Album geplant? Und wann die Tour?

Louiza: Unser Debütalbum wird bereits am 4. Mai erscheinen. Dazu ist auch eine Promotour in Planung.

© ©benwolf2017

Wie würdet ihr das Album beschreiben?

Anna: Der Vielseitigkeit sind definitiv keine Grenzen gesetzt. Ob Partystimmung, Hymnen für uns Frauen oder berührende Balladen – wir hoffen, mit dem Album die Schlager- und Popherzen zu gewinnen. Und vielleicht für unsere Fans ein bisschen ein „Lichtblick“ zu sein…

Eure Produzentin Kristina Bach schrieb Helene Fischers Erfolgs-Hit „Atemlos“. Würdet ihr euch als ihre „Erben“ sehen?

Lisa: Helene Fischer ist bombastisch. Das ist eine Powerfrau von der wir noch viel lernen können. Sie ist ein Vorbild, aber wir sind nicht ihre Erben.

» Helene Fischer ist ein Vorbild. Aber wir sind nicht ihre Erben. Wir gehen unseren eigenen Weg. «

Rebecca: Es wäre sowohl eine große Herausforderung als auch Ehre für uns, in ihre Fußstapfen zu treten. Dennoch wollen wir unseren eigenen Weg gehen.

Gerade durch „Atemlos“ wurde Schlager wieder hip. Woher kommt die Begeisterung für dieses Genre? Und was fasziniert euch daran?

Anna: Schlager wurde ohne Frage moderner und jünger. Uns begeistert die Kraft, die dieses Genre mit sich bringt und die Menschen mitreißt. Genau diese Energie wollen wir mit unseren Fans teilen.

Rebecca: Es ist die Kombination aus purer Lebensfreude und gefühlvollen Texten.

Lisa: Auf jeden Fall! Es ist Musik, die einen einfach mal die Alltagssorgen vergessen lässt.

Wer hört heutzutage Schlager? Wer sind eure Fans?

Lisa: Schlager ist für Jung und Alt. Bei uns gibt es kein Schubladendenken.

Louiza: Genau, deshalb dürfen auch die Jüngeren gerne zugeben, dass sie viele der gespielten Songs in und auswendig können.

Was hört ihr privat?

Louiza: Ich bevorzuge keine bestimmte Musikrichtung, je nach Stimmung höre ich alles von Schlager bis zu amerikanischen Charts.

© ©benwolf2017

Lisa: Musik verbindet. Egal, welches Genre.

Welche Girl-Groups findet ihr gut?

Anna: In unserer Kindheit waren die No-Angels total präsent. Und die Spice Girls. Das waren ja auch richtige Power-Frauen.

Was unterscheidet euch von anderen Schlager-Musikern?

Louiza: Wir sind die erste echte Schlager-Girlband. So etwas wie uns hat es auf den deutschen Schlager-Bühnen noch nie gegeben. Jede von uns bringt ihre eigene Stimme, ihre eigenen Charakter und ihren eigenen Stil in die Band ein.

» So etwas wie uns hat es auf den deutschen Schlager-Bühnen noch nie gegeben «

Lisa: Wir könnten unterschiedlicher nicht sein, ergänzen uns dadurch aber perfekt. Wir bringen frischen Wind in die Szene.

Anna: Wir sind ein Team, wir halten zusammen und sind Ladies mit Feuer. In uns brennt der Wunsch, die Musik mit unseren Fans zu feiern.

Was haltet ihr von österreichischen „Volks-Rock’n‘-Rollern“ wie Andreas Gabalier?

Lisa: Ich finde ihn toll. Er hat seinen eigenen Stil etabliert und ist mit Herzblut dabei. Das ist das Wichtigste an einem Musiker.

» Gabalier stand mit steierischem Dialekt auf den größten Bühnen Deutschlands. Chapeau dafür! «

Anna: Das muss man sich einmal vorstellen – er stand mit steierischem Dialekt auf den größten Bühnen Deutschlands. Chapeau dafür!

Louiza: Wenn der Andy die Bühne betritt, rasten die Fans förmlich aus.

Ballermann, Ibiza oder Bierzelt – wo würdet ihr am liebsten auftreten?

Louiza: Überall. Als Newcomer muss man sich auch erst einmal einen Namen erspielen und hart dafür arbeiten.

» Solange wir unsere Fans begeistern und mit unsere Musik berühren können, treten wir überall auf «

Rebecca: Was zählt und was einen tollen Auftritt mit viel Spaß ausmacht ist das Publikum und nicht der Ort. Solange wir unsere Fans begeistern und mit unsere Musik berühren können, treten wir überall auf.

Was macht ihr morgen, wenn ihr "aus allen Wolken kracht"?

Rebecca: Flügel ausbreiten und fliegen lernen. Und falls wir doch fallen sollten, zählt nur, dass wir nicht liegen bleiben, sondern immer wieder aufstehen.