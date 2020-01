Putzen bleibt offenbar Frauensache: Sie übernehmen diese Aufgabe auch 2020 zum größten Teil. Drei von vier Österreichern haben vor, beim Frühjahrsputz zu Lappen und Besen zu greifen, zeigt eine aktuelle Analyse. Mangelnde Sauberkeit in den eigenen vier Wänden ist für knapp die Hälfte der Befragten ein Trennungsgrund, 45 Prozent streiten einmal monatlich deswegen.

Auch interessant: Offene Beziehung: Er will, sie nicht. Was tun?

Der Frühjahrsputz bleibt fixer Bestandteil im heimischen Kalender: Wenn die Tage länger und die Verunreinigungen offensichtlicher werden, wollen sich auch heuer 74 Prozent der insgesamt 2.400 Befragten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz der altbewährte Großreinigung zuhause widmen. Bei der Aufgabenverteilung bleibt es traditionell: Frauen sind zu 70 Prozent zuständig, Männer übernehmen bevorzugt die Entkalkung von Haushaltsgeräten und Flächen (64 Prozent).

Putzen ist definitiv Frauensache

Zwei Drittel der Männer, aber nur ein Drittel der Frauen in Österreich gaben an, diesbezüglich mit Unterstützung vom Partner rechnen zu können. Eigentlich hatten in der Vorjahresstudie noch 88 Prozent aller Befragten angegeben, dass Putzen "keine Frauensache" sei. Heuer haben fast zwei Drittel (61 Prozent) der heimischen Männer bestätigt, beim Frühjahrsputz durch die Partnerin unterstützt zu werden. 37 Prozent der Frauen können auf "männliche Hilfe" zählen. Mehr als jede zweite Frau (56 Prozent) gab an, den jährlichen Großputz lieber alleine zu meistern. Nur ein Drittel der Männer sagte dasselbe. 47 Prozent sprachen von "Team-Arbeit".

Sauberkeit immer wieder Streitthema

Die Motivation zum Frühlingsputz ist im Vergleich zum Vorjahr von 80 auf 74 Prozent gesunken. Knapp die Hälfte (49 Prozent) wendet dafür zwischen zwei und fünf Stunden auf. 44 Prozent der Österreicher würden aus mangelnder Sauberkeit in Haus oder Wohnung sogar eine Beziehung beenden, wobei die Jüngeren (unter 40 Jahren) weniger tolerant sind: Hier liegt der Anteil bei 47 Prozent. Für 56 Prozent dieser Teilgruppe führt das Thema mindestens einmal im Monat zu Streit. Die Kompromissbereitschaft steigt mit dem Alter: Zwei Drittel der Österreicher über 40 Jahren zeigten sich mit der Sauberkeit der Familie und in der Partnerschaft zufrieden.

Thema unter Freunden ein Tabu

Unter Freunden ist die Causa allerdings ein Tabu: Nur ein knappes Drittel (32 Prozent) der Befragten würde auf mangelnde Sauberkeit in den jeweiligen Wohnungen hinweisen. Während knapp die Hälfte (45 Prozent) der Männer in der Bundesrepublik die Küche in Eigenregie zum Glänzen bringt, sind es sowohl in Österreich und als auch der Schweiz 37 Prozent. Für die beim Marktforschungsinstitut Marketagent.com in Auftrag gegebene Untersuchung wurden 2.400 Personen zwischen 20 und 69 Jahren im November 2019 befragt.