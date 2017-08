Sie brauchen ein leichtes und erfrischendes Sommergericht? Dann ist dieses Rezept genau das Richtige für Sie!

Zutaten:

Für 4 Portionen

250 g Nudeln (Spiralnudeln)

250 g Miracel Whip Balance

200 g Fleischwurst oder 4 Frankfurter

200 g Käse (Gouda, Edamer)

2 Handvoll Erbsen, TK

6 Gurkerl, Gurkerlflüssigkeit

2 Tomate(n), feste

1 EL Ketchup

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

½ TL Paprikapulver, edelsüß



Zubereitung:

1. Die Nudeln bissfest kochen, ca. 3 Minuten vor Ende der Kochzeit die TK-Erbsen dazu werfen. Gemeinsam abgießen und kalt abschrecken.

2. In einer großen Schüssel Miracel Whip, Ketchup, Senf, Paprika, Salz und Pfeffer verrühren und mit etwas Gurkenwasser von den Gurkerl aufgießen, so dass das Ganze eine ungefähre Konsistenz von Buttermilch hat. Es ist wichtig, am Anfang mehr Flüssigkeit zu haben, weil die Nudeln noch viel aufsaugen.



3. Die kleingeschnittene Wurst, gewürfelten Käse, gewürfelte Tomaten und in Scheibchen geschnittene Gurkerl und die abgekühlte Nudel - Erbsenmischung zu dem Miracel Whip geben, durchrühren und mindestens 3 Stunden kalt stellen.

Am besten über Nacht, dann schmeckt es am besten.

Die Flüssigkeit ist dann eingezogen und die Konsistenz ist optimal.



© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de