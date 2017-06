Sehnsucht nach einer Auszeit mit dem Liebsten? Sie müssen nicht einmal die Koffer packen: Denn nirgendwo ist es romantischer als in Wien. Wir haben die besten Adressen

Sind Sie frisch verliebt? Nein? Macht nix! Falls Ihre Beziehung schon etwas Patina angelegt hat, sollte man erst recht für frischen Wind sorgen. Also gleich ein romantisches Wochenende im Terminkalender fixieren. Dazu muss man weder ins Auto noch ins Flugzeug steigen, es reicht der Gang vor die Haustüre. Denn in Wien gibt es unzählige Möglichkeiten für einen Frische-Kick in Sachen Liebe - vom lustvollen Speisen zu zweit, sinnlichem Genuss im Spa bis zum nächtlichen Barbesuch mit stimmungsvoller Musik. Und danach? Ab ins Romantik-Hotel.



Essen macht Lust

Verführung und Kulinarik sind nicht voneinander zu trennen. Schweben Sie doch bei einem feinen Mahl gemeinsam auf Wolke sieben. Je nach Lust und Laune hält man Händchen beim Candle-Light-Dinner im edlen Restaurant, nähert sich einander im Alt-Wiener Traditions-Kaffeehaus oder lädt den Partner zum Heurigen mit Weitblick.

Die Möglichkeiten erweitern sich nach dem langen Winter: Denn Flirten und Kuscheln wird endlich wieder nach draußen verlegt. Zum Beispiel in den lauschigen Schanigarten des "da Moritz" in der Schellinggasse 6 im 1. Bezirk (www.damoritz.at). Beim kleinen Italiener mitten in der City gesellt sich zum Flirten rasch Urlaubs-Feeling. Überall Grünpflanzen, offene Türen und Fenster -das Ambiente erinnert an Bella Italia. Serviert werden feinste Pizza, Pasta und frische Fisch-Variationen.

Oder hätten Sie lieber Biedermeier-Flair? Inmitten alter Laubengänge sitzt man im "Amerlingbeisl" in der Stiftgasse 8 am Spittelberg (www.amerlingbeisl.at) unter einem Dach aus Efeu und fühlt sich in dieser Pawlatschen-Idylle um ein Jahrhundert zurückversetzt. Die Küche überzeugt mit typisch wienerischen, aber auch exotischen und mediterranen Gerichten. Zum Träumen: abends ein fruchtiger Cocktail unter dem Sternenhimmel.

Natürlich geht nichts über einen lauschigen Abend an einem See. Im "Klee am Hanslteich" in der Amundsenstraße 10 im 17. Bezirk (www.kleeamhanslteich.at) geht einem Liebesgeflüster besonders leicht über die Lippen. Auf der Holz-Terrasse mit romantischem Ausblick werden kulinarische Schmankerln - von heimisch bis mediterran -serviert. Noch ein Tipp: bei Schönwetter unbedingt eine Bootsfahrt einplanen.

Viel braucht es ohnehin nicht, um in den Verliebtheits-Modus zu schalten. Es reicht schon ein verträumter Spaziergang durch Wiens enge Gassen. Die schönsten Wege führen durch die pittoreske Schönlaterngasse im 1. Bezirk, das Servitenviertel im 9. oder das Areal rund um den Spittelberg im 7. Oder warum nicht gleich den "Himmel" in Sievering ansteuern? Bei einem Rundgang erkundet man den Lebensbaumkreis und schaut, welcher Baum das eigene Geburtsdatum symbolisiert. Und dann ein Einkehrschwung beim "Sirbu" in der Kahlenberger Straße 210 im 19. Bezirk (www.sirbu.at). Er gilt als höchstgelegener Heuriger der Stadt, mit atemberaubendem Wien-Blick. Noch ein Tipp: Etwas abseits des Heurigen steht eine romantische Bank im Grünen, auf der man ungestört mit einem Gläschen Wein auf den grandiosen Weitblick und noch so einiges mehr anstoßen kann.

Nicht nur beim Heurigen gibt's das perfekte City-Panorama. Wer ein eleganteres Ambiente bevorzugt, muss einmal auf das Dach der Hauptbücherei am Gürtel. Im Café-Restaurant "Oben" am Urban-Loritz-Platz 2A im 7. Bezirk (www.oben.at) wird jeden Sonntag zum Brunch geladen, mittags und abends gibt es ebenso hausgemachte Bio-Kulinarik vom Feinsten.

Wollten Sie immer schon einmal in einem Glashaus sitzen? Dann könnten Sie gleich einen Tisch im "Clementine", dem Restaurant des Palais Coburg an der Coburgbastei 4 im 1. Bezirk (www. palais-coburg.com) reservieren. Man sitzt im Wintergarten, inmitten des prachtvollen Parks des seit 2003 bestehendem First-Class-Hotels.

Den angeblich schönsten Ausblick über Wien hat man im "Turm". In dem sich drehenden Lokal im 22. Stock in der Wienerbergstraße 7 im 10. Bezirk (www.dasturm.at) ist es abends, wenn die Stadt im Lichtermeer erstrahlt, am schönsten. Auf Wunsch wird ein exklusives sechsgängiges Candle-Light-Dinner serviert.

Sinnlich abschalten

Haben Sie schon einmal mit dem oder der Liebsten einen Hammam besucht? Das asiatische "Aisawan Boutique Spa" (www.aisawanspa.at) in der Grünangergasse 8 im 1. Bezirk ist der passende Ort, um genussvolle Behandlungen zu zweit zu genießen. Egal ob Massage, Wasserbehandlung (Hammam), kosmetische Anwendung oder gleich ein Package: Augen schließen und zurücklehnen. Ein Partner-Package (175 Euro/Person) inkludiert ein erfrischendes Peeling, pflegende Körpermaske und entspannende Thai-Massage. Zum Ausklang werden ein Glas Sekt und frisch gebackene Thai Sweets im privaten Relax-Raum aufgetischt.

Jetzt heißt es nur nicht schlapp machen, denn es steht noch ein langer spannender Abend auf dem Programm. Den Jazztempel "Porgy &Bess"(www. porgy.at) in der Riemergasse 11 im 1.Bezirk gibt es bereits seit 1993. Dennoch ist er für viele unbestritten der beste in der Stadt. Es wäre fast ein Fehler, nur wegen der Musik und weniger wegen des lateinamerikanischen Essens hier einzukehren, denn die Speisen sind so erstklassig wie die Live-Musik. Bitte Mitternacht abwarten, denn da gibt es häufig Jam-Sessions von interessanten Newcomern.

War das noch nicht romantisch genug? Na dann ab ins "Tanzcafé Jenseits" in der Nelkengasse 3 im 6. Bezirk (www.tanzcafe-jenseits.com). Eintritt gibt's nur nach Läuten und Gesichtskontrolle am Schiebefenster. Es ist wohl die "samtigste" Bar Wiens, in der man sich bis 4 Uhr früh in erotischem, leicht vulgärem Ambiente wiederfindet. Kein Wunder, war es doch mal ein Puff. Überall roter Stoff und 1960er-Interieur: Entweder man steht drauf, oder man lässt es bleiben. Für Verliebte ist es ein durchaus anregender Ort.

© Trend Wasserbauer Gerhard Im "Pavillion" des Volksgartens: Essen, Live-Musikm, DJ und Tanzen

Juicy, Fruity &Swingin'Jazz ab 20 Uhr verspricht das "Pavillon" im Volksgarten (www.volksgarten-pavillon.at).

Ursprünglich wurde das überdachte Open-Air-Lokal 1951 als Milchpavillon betrieben. 1993 folgte die Neukonzeptionierung und Erweiterung. Seither bleiben die Tore zum sommerlichen Vergnügen bei Frühstück, Mittagessen oder abendlichem Barbecue mit Riesen-Griller geöffnet. Was gibt's Schöneres als in der Hollywood-Schaukel oder einem der Liegestühle Platz zu nehmen, sich zurückzulehnen, coole Musik zu hören und Gegrilltes aus dem Smoker zu genießen? Und gemeinsam in den Abendhimmel zu schauen.

Stimmung anheizen

Es war ein spannender, lustvoller Abend - und dann endet er wieder im eigenen Bett? An einem Romantik-Wochenende will man es doch nicht zu gemütlich haben. Also auswärts übernachten, das geht auch in der eigenen Stadt. Nirgendwo sonst lässt sich die erotische Stimmung besser anheizen als im "Orient" am Tiefen Graben 30 im 1. Bezirk (www.hotel-orient.at). Die Atmosphäre ist etwas verrucht, aber keinesfalls schmuddelig. Durch das Stiegenhaus aus dunklem Holz und roten Teppichen kommt man zu den unterschiedlich ausgestatteten Zimmern. Man hat die Wahl zwischen rot-samtig mit opulenten Spiegeln, mosaikbunt-seidig mit märchenhaftem Baldachin bis zu Gold-Brokat mit barocken Putten.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich den Erotik-Trip gleich im Kalender notieren.