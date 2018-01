Wo darf's denn diesen Sommer hingehen? Tui Austria hat die fünf beliebtesten Reiseziele auf Mittel- wie auf Fernstrecke eruiert. Falls Sie also noch eine kleine Inspiration für Ihre Urlaubsplanung 2018 brauchen ... Voila!

Top 5 Mittelstrecke-Destinationen

Schon im vergangenen Sommer war Griechenland unter den Reisenden, die über Tui gebucht haben, die beliebteste Destination. Und sie ist es auch heuer wieder. Ein heißer Tipp ist Kreta. Doch auch kleinere Inseln wie Zakynthos sind stark im Kommen.

© iStockphoto.com Griechenland

Platz zwei der fünf beliebtesten Mittelstrecke-Destinationen belegt Spanien. "Die Buchungszahlen sind über die vergangenen Jahre stetig im Steigen", sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin Tui Österreich. Besonders beliebt ist und bleibt Mallorca, gefolgt von Gran Canaria. Gleichzeitig entdecken die Reisenden auch weniger bekannte Ziele für sich. So entwickelt sich die Baleareninsel Menorca als Alternative zu Mallorca und Lanzarote als Alternative zu Gran Canaria. Letztlich verzeichnet auch das Festland Buchungszuwächse.

© iStockphoto.com Spanien

Die Türkei befindet sich laut Weddig langsam, aber sicher wieder auf dem Weg in Richtung touristische Normalität. "Die Stimmung hat sich in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt, die Türkei ist in der Gunst der Urlauber wieder gestiegen. Aktuell liegt die Türkei auf Platz drei in unserem Länderranking."

© iStockphoto.com Türkei

Ein weiterer Aufsteiger ist Ägypten, das mit einer Verdopplung der Buchungen ein regelrechtes touristisches Comeback feiert.

© iStockphoto.com Ägypten

Gute Zuwächse seit vergangenem Sommer verzeichnet derzeit auch Italien. Vor allem Familien erfreuen sich der beliebten Destination. Aber auch Paare entdecken Italien neu. Das nur wenige Autostunden von Österreich entfernte Nachbarland bietet sich ideal für ein verlängertes Wochenende an.

© iStockphoto.com Italien

Top 5 Fernstrecke-Destinationen

Thailand ist das am stärksten wachsende Zielgebiet auf der Fernstrecke. Die bestgebuchte Region ist Phuket, gefolgt von Bangkok und Koh Samui. Nach wie vor beliebt sind die Seychellen und die Dominikanische Republik, die den fünften bzw. vierten Platz der bestgebuchten Destinationen auf Fernstrecke belegen.

Bild 1 von 5 © Bild: iStockphoto.com Top 1: Malediven

Bild 2 von 5 © Bild: iStockphoto.com Top 2: USA







Und während sich die USA den zweiten Platz sichern, sind die Malediven, wenn es nach den Tui-Gästen geht, die unbestrittene Nummer eins unter den beliebtesten Fernstreckenzielen.

Österreicher im Reisefieber

Österreich ist, wenn man so will, im Reisefieber. "Aktuell verzeichnen wir ein Buchungsplus von 25 Prozent im Vergleich zu einem sehr starken Vorjahr", sagt Weddig. Immer mehr Reisen werden außerhalb der Ferienmonate gebucht. Die Urlaubsrecherche erfolgt zunehmend online, das Smartphone wird dabei immer beliebter.