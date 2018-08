Der Wunsch nach kompromisslosen, intensiven Reisen, ganz nach den eigenen Vorstellungen, wird immer stärker. Sicherheit beim Reisen und keine zusätzlichen Mehrkosten durch Einzelzimmer haben an Bedeutung gewonnen.

"Allein" ist heute nicht mehr gleichbedeutend mit einsam, sondern auch mit selbstbestimmt und frei. Vor allem Frauen haben diese Unabhängigkeit beim Alleinreisen zu schätzen gelernt. Woher aber kommt diese Begeisterung?

Die treibende Motivation für eine Single-Reise

Das Phänomen der Solo-Touristen kommt ursprünglich aus Japan. Die treibende Motivation ist vor allem für Frauen die absolute Selbstbestimmtheit. Und das ohne Kompromisse eingehen zu müssen, die in der harmoniebedürftigen japanischen Gesellschaft tagtäglich erwartet werden. Zudem fällt es als Soloreisender fällt es leichter in die lokale Kultur des Reiselandes einzutauchen.

Streben nach Unabhängigkeit und Individualisierung

Die Gründe für die heimischen Alleinreisenden sind ähnlich und liegen in der jeweiligen Lebenssituation. Dabei würden nicht nur die 1,7 Millionen Singles in Österreich eine Rolle spielen, sondern das generelle Streben nach Unabhängigkeit und Individualisierung, wie dasZukunftsinstitut analysiert.

Wer alleine reist erlebt eine neue Freiheit. Denn im Gegensatz zum gemeinsamen Urlaub richtet sich das Hauptaugenmerk auf nur auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Darauf reagieren auch die Reiseanbieter.

Wie teuer ist das Reisen allein?

Wenn Singles früher das Gefühl hatten, Reisender zweiter Klasse zu sein, versuchen Hotels inzwischen bewusst gegenzusteuern. Denn das Teuerste am alleine reisen ist das Hotelzimmer wegen dem Einzelzimmerzuschlag. „In neuen Hotels gibt es überhaupt keine Einzelzimmer mehr, denn auch Alleinreisende möchten in einem großen Bett schlafen. Bei Kreuzfahrten bieten immer mehr Reedereien sogenannte ‚Singlewochen‘ an, in denen die hohe Einzelzuschlag für die Kabine wegfällt“, sagt Walter Krahl, Ruefa Geschäftsführer.

Aufstrebender Markt mit interessanten Angeboten

Ein weiterer Tipp für Alleinreisende sei generell kleinere Schiffe zu buchen denn dort werde das Bordleben mehr gepflegt und man finde sc

hneller Anschluss. Auch beim Reiseveranstalter TUI Österreich wird der Trend bestätigt, dass häufig Doppelzimmer zur Alleinbenutzung ausgeschrieben werden.

Keine zusätzlichen Mehrkosten durch Einzelzimmer

„So sind die Hoteliers einfach viel flexibler“, sagt Pressesprecherin Kathrin Spichala. Generell liege der Anteil Alleinreisender Urlauber bei TUI Österreich unter zehn Prozent. Der Markt wird dennoch nicht unterschätzt.

„Alleinreisende Urlauber sind eine wichtige Zielgruppe für TUI Österreich. Entsprechend vielfältig ist unser Angebot, das von Cluburlaub über Gruppenrundreisen bis hin zu Wellnessurlaub reicht", sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin von TUI Österreich. Auch das bekannte Konzept „Adults only“ richte sich an Alleinreisende. Zudem gebe es auch ein vielfältiges Angebot, bei dem Single-mit-Kind-Zimmer gebucht werden können.

Außerdem werde auf die Zusammensetzung bei Gruppenreisen geachtet: Alter, Geschlechterverhältnis und Größe der Gruppe müssen stimmen, damit jeder die Chance hat, jemanden kennenzulernen – wenn er das auch wirklich möchte.

Wie reagiert Österreich auf den neuen Reise-Trend

In der Alpenrepublik spielt der wachsende Nischenmarkt noch keine übergeordnete Rolle. Zwar gibt es Tourismusunternehmen die an der Zielgruppe interessiert sind, doch ein boomendes Geschäft zeichnet sich nicht ab.

„Alleinreisende finden in Österreich viele attraktive Urlaubsangebote, die von Betrieben und Regionen auch entsprechend beworben werden. Seitens der Österreich Werbung wird diese Zielgruppe allerdings nicht speziell angesprochen“, sagt Ulrike Rauch-Keschmann, Unternehmenssprecherin der Österreich Werbung.

Österreichisch Tourismus im Überblick

Laut Statistik Austria wurden im Tourismusjahr 2017 in Österreich 144,5 Millionen Nächtigungen erzielt. Insgesamt betrug die Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft nach Angaben Wirtschaftskammer im vergangenen Jahr 58,8 Milliarden Euro. Alleinreisende machen nur sieben Prozent der Wertschöpfung aus. Die wichtigste Reisegruppe sind Paare (35%) gefolgt von Familien mit Kindern (21%).

Die beliebtesten Urlaubsziele für Alleinreisende

Wenngleich Österreich nicht die beliebteste Region für Singles ist, lohnt sich der Blick auf die Orte, in die es die Alleinreisenden zieht. Laut dem Ruefa Reisekompass 2018 ist Europa ist klarer Spitzenreiter unter den beliebtesten Destinationen für den Ego-Trip. Besonders Frauen fühlen sich in Europa sicherer als in der Ferne. Die beliebtesten Länder: Italien, Kroatien, Deutschland, Spanien, Griechenland und Großbritannien. 60 Prozent der Alleinreisenden wollen 2018 einen Städtetrip machen – die beliebtesten Städtetrips in Europa: Amsterdam, London, Berlin, Barcelona, München, Venedig, Prag.

USA und Asien bei Solo-Reisenden beliebt



Nur 34 Prozent zieht es in die Ferne. Auf Platz eins liegen die USA sowie der asiatische Raum, allen voran Thailand und Vietnam. Viel gereist wird auch nach Australien und Neuseeland. Dauerbrenner bei kreativen Einzel-Reisenden: Die Sommerakademie auf der griechischen Insel Zakynthos mit einem großen Angebot an Kreativkursen. Alleinreisende machen bei Ruefa hier sogar zwei Drittel der Teilnehmer aus, die Mehrheit davon Frauen.



Sicherheit geht vor - Fünf Tipps für Alleinreisende unterwegs



• Reiseländern mit zu hohen Sicherheitsrisiken meiden. Aufschluss gibt etwa die Website des Außenministeriums.

• Reiseziel Großstadt: Eine Stadt voller Menschen hilft, sich zu Recht zu finden und leicht andere Reisende kennen zu lernen.

• In Hostels übernachten: Nirgendwo anders ist es so leicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

• Flexibel sein, um spontane Reisepläne ändern zu können - sei es aufgrund von Tipps anderer Reisender oder der Wettervorhersage.

• Kein blindes Vertrauen: Egal wie gut man sich mit anderen Reisenden versteht, man hat sich dennoch gerade erst kennengelernt.