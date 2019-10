Aus Alt wird Neu - das ist der Anspruch des schwedischen Vodka-Herstellers "Absolut". Eine neue Limited Edition soll auf die Nachhaltigkeits-Mission aufmerksam machen. Begleitet wird sie von einer Werbeaktion.

Der Kampf gegen den Klimawandel liegt offenbar nicht nur Greta Thunberg, sondern auch dem Vodka-Hersteller "Absolut" am Herzen. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit: Nicht nur die Aktivistin, sondern auch das alkoholische Getränk stammt aus Schweden.

© Absolut Vodka Das Flaschendesgin erinnert an zerbrochenes Glas und soll zeigen, dass auch Altes und Gebrauchtes mit wieder zu etwas Schönem transformiert werden kann

Bedeutung von Recycling

So hat jede Flasche Absolut Vodka auf der ganzen Welt hat seinen Ursprung im schwedischen Ahus. Dort wird das Produkt ressourcenschonend hergestellt. Heute, am 1. Oktober 2019, wird die neue Absolut Limited Edition präsentiert, die genau das unterstreichen soll. Sie besteht - wie alle Absolut Vodka Flaschen - aus 41% recyceltem Glas. Absolut Vodka will damit einen nachhaltigen Lifestyle fördern und auf die Bedeutung von Recycling aufmerksam machen.

So kommen Sie zum Gratis-Vodka

Begleitet wird die Botschaft von einer Werbeaktion. Gleich vorweg: Sie müssen schnell sein, denn die Aktion findet nur am 01.Oktober 2019 statt. So funktioniert's: Die ersten 41 Österreicher und Österreicherinnen, die eine leere Absolut Flasche zum Einrichtungshaus "KARE" bringen, können diese kostenfrei gegen die neue Absolut Limited Edition 2019 eintauschen. Die beiden Unternehmen wollen damit nicht nur den innerbetrieblichen Recyclingprozess in den Fokus rücken, sondern auch das Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich Wiederverwertung erworbener Produkte fördern.

Auch interessant: Erster Tschernobyl- Wodka produziert