Das Fluggasthelfer-Portals "AirHelp" hat 87 internationale Fluggesellschaften verglichen und dabei genau auf Service und Pünktlichkeit geschaut.

Über den Wolken muss der Service wohl...Ja, wie sieht es denn aus bei den Fluglinien in puncto Servicequalität, Pünktlichkeit und Umgang mit Entschädigungsforderungen?

Austrian Airlines ist Europas beste Fluggesellschaft

Als beste europäische Fluglinie schafft es Austrian Airlines mit 8,38 Punkten auf Platz vier des Rankings. Damit schafft es Austrian Airlines Airlines als einzige europäische Fluggesellschaft unter die Top fünf des AirHelp Scores und rangiert 13 Plätze vor ihrer deutschen Muttergesellschaft, Lufthansa. Dennoch rutscht Austrian Airlines einen Platz im Vergleich zur vorherigen Platzierung ab.

Das liegt daran, dass sich Etihad Airlines als Neueinsteiger im AirHelp Score direkt auf Platz Zwei katapultieren konnte. Während es bei der Airline der Vereinigten Arabischen Emiraten gut läuft, fielen ihre Tochtergesellschaften Alitalia, AirBerlin und teilweise auch die österreichische Fluglinie Niki in den letzten Wochen eher mit negativen Schlagzeilen auf.



Und welche Airline schafft es auf Platz 1?

Das Ranking im Überblick

© ROSLAN RAHMAN / AFP Singapur Airlines fliegt an die Spitze

Platz 1: Singapur Airlines schneidet in diesem Jahr am besten von allen bewerteten Airlines ab und erreicht 8,73 von zehn möglichen Punkten. Damit löst Singapur Airlines Qatar Airways an der Spitze ab. Den Titel sicherte sich die nationale Fluggesellschaft des asiatischen Stadtstaates vor allem, da die sie sich seit der letzten Datenerhebung im Herbst 2016 in Sachen Pünktlichkeit und im Umgang mit Entschädigungsforderungen steigern konnte.

Platz 2: Ethiad Airways. Servicequalität und Pünktlichkeit sind bei dieser Gesellschaft hoch im Kurs.

Platz 3: Vergangenes Jahr noch Spitzenreiter, landet Qatar Airways dieses Mal auf Rang drei.

Platz 4: Austrian Airlines schafft es als einzige europäische Fluggesellschaft unter die Top fünf des AirHelp Scores

Platz 5: Air Transat. Zwar kann die kanadische Fluglinie in Sachen Pünktlichkeit punkten, doch beim Service besteht noch Nachholbedarf.

Platz 6 : Die italienische Fluglinie Air Dolomiti ist ein Partner der Lufthansa.

Platz 7 geht an British Airways .

Platz 8: Virgin Atlantic Airways landet auf Rang 8. Service und Pünktlichkeit halten sich hier nahezu die Waage.

Platz 9 : Aer Lingus

Platz 10 : TUI fly. Die Fluglinie wurde erstmals im Ranking erwähnt.

“Der Markt für Flugreisen ist immer umkämpfter und die Airlines drücken sich gegenseitig in den Preisen. Am Ende werden jedoch nur die Airlines bestehen können, die ihre Versprechen sowohl am Boden, als auch an Bord und nach dem Flug halten können. Genau das spiegeln die Ergebnisse des AirHelp Scores wieder", kommentiert Adrian Kreller, Country Manager von AirHelp die Ergebnisse.