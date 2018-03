Die junge Mutter, Serah Small, wird derzeit in den sozialen Medien bejubelt. Die Eishockey-Spielerin aus Kanada nutzte eine Spielunterbrechung zum schnellen Stillen ihres Babys und postete ein Bild davon auf Facebook. Die positive Aufregung zeigt, dass etwas, was ganz normal sein sollte, es irgendwie noch immer nicht ganz ist.

Während sich Serah Smalls Mitspielerinnen in der Pause eines Eishockeyspiels auf die nächste Runde vorbereiten, packt die junge Mutter ihre Brüste aus, um ihr sechs Monate altes Baby zu stillen. Dabei wird sie Fotografiert – und postet das Bild auf Facebook.

Was eigentlich eine normale Alltagsszene sein soll, löst in dem sozialen Medium einen Jubelschrei aus – eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eben noch nicht „normal“ ist, das zu tun, was die Natur vorgesehen hat.

„Ich habe die Milch gespürt und deshalb die Pause genutzt, um Ellie zu stillen“, schreibt Serah Small und fordert andere auf, ihr Bild zu teilen: „Nur so kann das Stillen normailiert werden. So können wir zeigen, dass es überall und immer gemacht werden kann.“ Die Reaktionen im Netz sind überschwänglich – und sehr positiv.