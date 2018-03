Zumindest äußerlich scheint der hochgewachsene, schlanke, höfliche 24-Jährige ein erhebliches Stück vom Stamm der steirischen Eiche gefallen: Als Patrick Schwarzeneggers Vater Arnold in annähernd demselben Alter seine Hollywood-Karriere begann, war er ein kompaktes, urwüchsiges Muskelpaket. Im Gespräch mit News ist jedoch rasch geklärt: Patrick Arnold -so der volle Name des Nachwuchses -ist Zoll für Zoll ein Schwarzenegger.

Denn vom Vater, der es bis zum Gouverneur von Kalifornien brachte, hat er das Entscheidende gelernt. Und das lautet, populär ausgedrückt: Selbst ist der Mann. "Wenn mein Vater auf jene Leute gehört hätte, die es für unmöglich hielten, dass er, ohne ordentlich Englisch zu sprechen, nach Amerika gehen, Mr. Universum und sogar Politiker werden könnte, hätte er es zu gar nichts gebracht. Das Beste ist, man beweist solchen Leuten, dass sie Unrecht haben. Aber am Ende geht es nicht darum, anderen etwas zu zeigen, sondern sich selbst und das Beste aus dem zu machen, was man macht."

Derzeit steht die Bewerbung des Films "Midnight Sun" auf seiner Agenda. Der Kinostart ist zwar erst für den 22. März in Österreich anberaumt, doch der Zeitplan der Pressetour, die Schwarzenegger einen Monat lang in Anspruch nimmt, hat ihn bereits in den letzten Februartagen nach Wien geführt. Und da zeigte er, wie man sich professionell präsentiert, wenn es darum geht, seine erste Hauptrolle in einem Hollywood-Film publik zu machen.

Sympathischer Profi

Der Film erzählt die bewegende Geschichte der Highschool-Absolventin Katie Price (Bella Thorne), die an einem seltenen genetischen Defekt namens XP-Krankheit leidet. Wenige Sekunden an der Sonne können für Betroffene den Tod bedeuten. So auch für Katie, die nur nachts das Leben eines gesunden Teenagers führen kann. Schwarzenegger verkörpert darin idealtypisch Charlie, der dieser jungen Frau in Liebe zugetan ist. "Ich hatte nie zuvor etwas von dieser Krankheit gehört, bis ich das Drehbuch gelesen habe. Es ist großartig, dass dieser Film davon erzählt. Da wird gezeigt, wie Menschen um ein normales Leben ringen. Aber er erzählt auch eine wunderbare Geschichte über eine großartige Beziehung. Und er ist für alle Altersstufen geeignet: für Teenager, die in einer Beziehung leben oder sich nach einer sehnen, für Mütter, die mit ihren Kindern ins Kino gehen wollen. Meinem Vater hat der Film gefallen, und ich hoffe sehr, dass man ihn hier in Österreich auch mag." Das klingt höchst professionell, aber auch sehr sympathisch.

Dass der Film eventuell nicht einschlagen könnte?"Es ist immer ein Risiko, wenn man einen neuen Schritt im Leben wagt, aber ich habe etwas gemacht, das mir Freude bereitet", sagt er und fügt in nahezu akzentfreiem Deutsch hinzu, wie wichtig es für ihn sei, seine "Arbeit" auch in Österreich vorzustellen. "Ich spreche die Sprache ein wenig, denn ich habe sie an der Universität studiert. Und ich kenne ganz Österreich. Zuletzt habe ich mit meinem Vater das Hahnenkammrennen besucht, in Lederhosen! Ich komme wirklich sehr gern hierher. Denn diese Kultur ist Teil meiner Wurzeln." Bei einem seiner nächsten Besuche werde er auch wieder das Haus im steirischen Thal besuchen, wo der Vater seine Kindheit und Jugend verbrachte. Dort hat der ehemalige Bürgermeister Peter Urdl das Arnold-Schwarzenegger-Museum eingerichtet.

Familiäres

Womit das Gespräch auf die Familie kommt. Am 18. September 1993 wurde Patrick Arnold Schwarzenegger als drittes Kind in eine der mächtigsten amerikanischen Familien geboren -Maria Shriver, die Mutter, entstammt dem Kennedy-Clan. Die Frage nach der Familie des 1963 ermordeten Präsidenten beantwortet er mit einer Hommage an beide Eltern: "Sie waren grandiose Mentoren. Sie wollten, dass ich eine ganze normale Kindheit habe. Ich ging an eine ganz normale Schule und sollte mit normalen Kindern Freundschaften schließen", sagt er. Mit den Freunden von damals sei er seit der Vorschule verbunden.

Was in Tratschspalten über sein Privatleben steht, liest er nicht. Das wäre "Zeitverschwendung". Kolportierte Intimitäten mit Schauspielerin Miley Cyrus und Sängerin Taylor Swift kommentiert er klug: "Begegnungen gehören zum Leben, und irgendwann wird man hoffentlich ein guter Ehemann und Vater sein." Im Moment sei es genügend Ordnung, auf die Kleidung zu achten, wenn er aus dem Haus gehe. Denn Mode ist eine seiner Passionen, weshalb er sich während seiner Studentenzeit auch als Model verdingte.

Vor zwei Jahren schaffte er den Abschluss in Wirtschaft, nachdem er zuvor an der University of Southern California das Filmwesen studiert hatte.

Wie ein normaler Schüler und Student konnte er allerdings nie leben: Sobald er die Straße betritt, muss er damit rechnen, gefilmt oder fotografiert zu werden. Das hat er als Teil seines Lebens akzeptiert. "Die Leute, die das tun, sind Menschen, denen man mit Respekt begegnen muss, damit man selbst auch respektvoll behandelt wird." Ein gutes Training dafür seien seine Auftritte bei diversen Charity-Aktivitäten gewesen. Schon als Teenager entwarf er selbst Modeschmuck für den guten Zweck, eine Anregung seines Vaters. Seine Herkunft als Last zu empfinden, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Im Gegenteil: Einen Ratgeber wie seinen Vater zu haben, sei ein Riesenglück.

Damit meint er nicht zuletzt den Geschäftsmann, denn auch Patrick Schwarzenegger ist seit 2014 Unternehmer. Das damals in Los Angeles eröffnete Restaurant Blaze Pizza hat sich mittlerweile zur am schnellsten wachsenden Restaurantkette mit 220 Filialen in den USA entwickelt und soll auch nach Österreich expandieren. Klar, dass er sich noch auf keinen Beruf festlegen will: "Mein Vater ist ein Multitalent, er war Bodybuilder, er ist Schauspieler, Geschäftsmann und Politiker. Ich möchte ebenso viele Karrieren schaffen wie er. In die Politik möchte ich aber erst gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich den Menschen helfen und ich die Welt zu einem besseren Ort machen kann." Ein echter Schwarzenegger-Kennedy eben.