Können Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr und Co. am Sonntag wie geplant starten? Es wird eine Herausforderung.

Zumindest auf dem Papier stehen die Chancen, dass die Olympia-Herren-Abfahrt am Sonntag in Jeongseong planmäßig stattfinden kann, nicht sehr gut. Windgeschwindigkeiten von über 70 km/h werden vorhergesagt. Sollte das "Königsrennen" abgesagt werden, wird es auf Montag verschoben.

"Große Herausforderungen"

Wie schlimm das Wetter bei der ersten Alpin-Entscheidung im Jeongseon Alpine Centre tatsächlich ist, wird sich die Jury bereits früh ansehen. "Wir müssen uns auf einen Tag mit einer großen Herausforderung einstellen", sagte Herren-Renndirektor Markus Waldner am Samstag beim Team Captains Meeting. Ist der Wind wirklich derart stark, könnte auch die Gondelbahn nicht in Betrieb genommen werden.

Wann starten Reichelt, Kriechmayr und Co.?

Wie immer wird daher zunächst wie üblich nach Protokoll vergegangen. Waldner kündigte die erste Entscheidung für 10.00 Uhr Ortszeit an, geplanter Rennbeginn ist 11.00 Uhr (3.00 Uhr MEZ). Eine Verschiebung auf später am Tag ist auch möglich. Was optimistisch stimmt, ist, dass auch für das dritte Training am Samstag Wind angesagt gewesen war. Dann fanden die Läufer aber höchst akzeptable Bedingungen vor.



Verwirrung gab es bei der Startnummern-Auslosung am Samstagabend. Das immer noch verwendete Board, wo die Läufer auf Tafeln aufgelistet sind und das auch als letztentscheidend gilt, und die elektronische Anzeige passten im Laufe des Prozesses nicht zusammen. Es wurde aber alles geklärt und im Endeffekt zur Zufriedenheit der Teamleiter korrekt abgewickelt.