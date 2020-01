Am 9. Februar werden in Hollywood zum 92. Mal die Oscars vergeben. Die (wichtigsten) Nominierungen für die Oscars 2020 im Überblick

Zum 92. Mal werden in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar die Oscars verliehen. Eine Quadriga führt heuer das Feld der Topfavoriten für die 92. Oscar-Verleihung an: An der Spitze des Feldes steht mit 11 Nennungen Todd Phillips' Porträt "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Titelpartie. Mit je 10 Nominierungen dicht auf den Fersen folgen Martin Scorseses Gangsterepos "The Irishman", Sam Mendes' Weltkriegsparabel "1917" und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood".

Wer seine Nominierungen in Preise ummünzen kann, entscheidet sich in der Nacht von 9. auf 10. Februar, wenn im Dolby Theatre von Hollywood zum 92. Mal die begehrten Goldbuben in 24 Kategorien vergeben werden. Wie im Vorjahr verzichten die Veranstalter dabei auf einen offiziellen Gastgeber, sondern setzen auf mehrere prominente Präsentatoren.

Oscars 2020: Die Filme mit den meisten Nominierungen

11 Nominierungen "Joker"

"Joker" 10 Nominierungen "The Irishman"

"1917"

"Once Upon A Time... In Hollywood"

"The Irishman" "1917" "Once Upon A Time... In Hollywood" 6 Nominierungen "Parasite"

"Marriage Story"

"Little Women"

"Jojo Rabbit"

"Parasite" "Marriage Story" "Little Women" "Jojo Rabbit" 4 Nominierungen "Ford v Ferrari" ("Le Mans 66 - Gegen jede Chance")

"Ford v Ferrari" ("Le Mans 66 - Gegen jede Chance") 3 Nominierungen "Bombshell"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"The Two Popes" ("Die zwei Päpste")

"Bombshell" "Star Wars: The Rise of Skywalker" "The Two Popes" ("Die zwei Päpste") 2 Nominierungen "Harriet"

"Honeyland" ("Land des Honigs")

"Judy"

"Pain and Glory" ("Leid und Herrlichkeit")

"Toy Story 4"

Das sind die Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Oscars 2020 – die Nominierten für besten Film:

Marriage Story

1917

Once upon a time in Hollywood

Parasite

Little Women

Joker

The Irishman

Jojo Rabbit

Ford V Ferrari

Oscars 2020 – die Nominierten für beste Regie:

Martin Scorsese ("The Irishman")

Todd Phililips ("Joker")

Sam Mendes ("1917")

Quentin Tarantino ("Once upon a time in Hollywood")

Bong Joon Ho ("Parasite")

Oscars 2020 – die Nominierten beste Hauptdarstellerin:

Cynthia Erivo („Harriet“)

Scarlett Johansson („Marriage Story“)

Saoirse Ronan („Little Women“)

Charlize Theron („Bombshell“)

Renee Zellweger („Judy“)

Oscars 2020 – die Nominierten bester Hauptdarsteller:

Antonio Banderas („Pain and Glory“)

Leonardo Di Caprio („Once upon a Time in Hollywood)“)

Adam Driver („Marriage Story“)

Joaquin Phoenix („Joker“)

Jonathan Pryce („The two Popes“)

Oscars 2020 – Die Nominierten als beste Nebendarstellerin:

Kathy Bates ("Richard Jewell")

Laura Dern ("Marriage Story")

Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh ("Little Women")

Margot Robbie ("Bombshell")

Oscars 2020 – Die Nominierten als bester Nebendarsteller:

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood")

Anthony Hopkins ("The Two Popes")

Al Pacino ("The Irishman")

Joe Pesci ("The Irishman")

Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Oscars 2020 – Die Nominierten für bester Auslandsfilm:

"Corpus Christi" (Polen)

"Honey Land" (Nordmazedonien)

"Les Miserables" (Frankreich)

"Pain and Glory" (Spanien)

"Parasite" (Südkorea)

